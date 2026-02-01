Бутылки направо, еда – налево: жителям Риги придется покопаться в мусоре

Дата публикации: 01.02.2026
Рижская дума решила кардинально подойти к сортировке бытовых и иных отходов. Теперь бумагу, пластик, металл придется разделять по желтым контейнерам, а в коричневые контейнеры придется выбрасывать остатки пищи – органические биологические отходы.

Никто, пока, правда, не объяснил, какие кухни серийных домов приспособлены для расположения там полудюжины различных пакетов для разного мусора. От кухни, практически, ничего не останется… Но жильцы уже стали получать штрафы за то, что в контейнер для одного вида мусора был выброшен другой.

Помимо прочего органические отходы можно будет также закапывать прямо во дворах, как частных, так и многоквартирных домов. Как это будет выглядеть наяву, и какие запахи распространять – нигде не сообщается. Зато контейнер для биологических отходов должен быть установлены у каждого жилого дома.

Спрашивается, зачем тогда при предыдущем созыве строили большие подземные сборники для различного мусора, куда свои отходы относят не только жители десятка многоэтажных домов, а по вечерам еще кто-то подъезжает на автомобиле и выбрасывает в эти контейнеры мусор из багажников.

Говорить о том, что жители стали платить меньше, даже не приходится. В счетах фигурируют цифры более 8 евро «за человека». При этом жители Задвинья севернее улицы Калнциема платят «поголовно» больше, чем южной части Задвинья. Ну, и по логике меньше всех должны платить жители бывшего Латгальского предместья, так как он ближе всех расположен к полигону «Гетлини».

С точки зрения коммунальных услуг, жители Кенгарагса не платят за услуги канализации больше, чем жители Болдераи, хотя она ближе всех к очистным сооружениям. А значит, и за вывоз мусора ставка должна быть для всех одинаковой. Но в данном случае «играют по другим правилам».

При этом конкурс на право оказания услуг вывоза мусора проводил город, он разделил столицу на четыре «зоны», у каждой зоны получился свой подрядчик. При этом жильцы не могут поменять «поставщика услуги». А раз так, то общий для столицы единый тариф на вывоз мусора должен был бы устанавливать город, а уже потом сами проводить расчеты с «мусоровозами». Но получилось, что жильцы стали «крепостными» компаний по вывозу мусора.

Новые ужесточенные правила должны вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Автор - Вадим Фальков
