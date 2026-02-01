В понедельник, 2 февраля, ученикам велено не приходить в школы, следует из информации, опубликованной на сайте самоуправления Бауского края.

Для учащихся муниципальных общеобразовательных школ с 1 по 12 классы учебный процесс распоряжением установлен в домашних условиях — с организацией дистанционного обучения или применением других альтернативных методов. Определено, что учащиеся не посещают образовательные учреждения очно.

Дошкольные образовательные учреждения будут работать в обычном режиме и принимать тех воспитанников, за доставку которых в учреждение и обратно ответственность берут на себя родители.

Распоряжение основано на пункте правил Кабинета министров, в котором указано, что при понижении температуры воздуха до –20 градусов дети до 12 лет могут не посещать школу. Если температура опускается еще на пять градусов — до –25, не идти в школу могут и остальные школьники.

Как сообщал bb.lv, в понедельник по всей стране объявлено предупреждение об очень низкой температуре воздуха — до минус 30 градусов.

ДОПОЛНЕНО: занятия в школах отменяются также в Резекненском крае, в Прейли и ряде других городов Латвии.