Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Неистовый» мороз накроет Латвию - синоптики выпустили оранжевое предупреждение 0 5507

Наша Латвия
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Неистовый» мороз накроет Латвию - синоптики выпустили оранжевое предупреждение
ФОТО: LETA

Стоит подготовиться к довольно сильному морозу, который идет на Латвию. Берегите себя, близких и животных.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение оранжевого уровня о сильном морозе в ночь на понедельник.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье вечером и в ночь на понедельник сильный мороз ожидается в центральных и восточных районах Латвии. Предупреждение действует с воскресенья 17:00 до понедельника 11:00.

Температура воздуха понизится до минус 20–24 градусов, на большей части территории — до минус 25–29 градусов, а местами на юге — до минус 30–31 градуса.

Температура воздуха постепенно начнёт повышаться в первой половине дня в понедельник.

Читайте нас также:
#климат #погода #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
4
2
3
6
3

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!
Изображение к статье: Курьеры в Латвии - как «дальнобойные официанты». Без них рестораны не выживут
Изображение к статье: «Похоронный звон» для первого уровня пенсионной системы - Пойканс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews
Изображение к статье: Телескоп NASA впервые сфотографировал молодую версию Солнца, создающую защитный пузырь
Техно
Изображение к статье: Помните трагедию на Лиепайском шоссе? Скоро таких будет гораздо больше!
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кириллица вернется в классы, но уже в частном порядке. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео