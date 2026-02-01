Стоит подготовиться к довольно сильному морозу, который идет на Латвию. Берегите себя, близких и животных.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение оранжевого уровня о сильном морозе в ночь на понедельник.

Синоптики предупреждают, что в воскресенье вечером и в ночь на понедельник сильный мороз ожидается в центральных и восточных районах Латвии. Предупреждение действует с воскресенья 17:00 до понедельника 11:00.

Температура воздуха понизится до минус 20–24 градусов, на большей части территории — до минус 25–29 градусов, а местами на юге — до минус 30–31 градуса.

Температура воздуха постепенно начнёт повышаться в первой половине дня в понедельник.