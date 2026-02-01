Baltijas balss logotype
Осторожно! В Рижском заливе обнаружен плавучий лед 0 980

Наша Латвия
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно! В Рижском заливе обнаружен плавучий лед
ФОТО: LETA

К утру воскресенья большая часть Рижского залива была покрыта плавучим льдом, свидетельствует спутниковая информация.

Лед в основном тонкий, куски льда под влиянием ветра перемещаются с востока на запад. В понедельник днем ожидается усиление северного ветра, и на южном и западном берегах Рижского залива начнут образовываться скопления льда.

С середины следующей недели ожидаются умеренные восточные и юго-восточные ветры, а лед будет двигаться к Курземскому побережью, Ирбенскому проливу и Сааремаа. Движение судов может быть затруднено, прогнозируют синоптики.

На следующей неделе образование льда замедлится, но в конце февраля возможны новые волны холода, и Рижский залив может полностью замерзнуть.

По данным marinetraffic.com, ледокол "Varma" еще не приступил к работе и находится в Рижском порту.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает, что на побережье Рижского залива продолжает образовываться лед, и это небезопасно. Лед может казаться толстым, но на самом деле он часто тонкий, дрейфующий и неустойчивый. Если вы ступите на лед, то рискуете провалиться в воду, что может привести к трагедии.

#погода #безопасность
Редакция BB.LV
Видео