По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье сохранится солнечная и сухая погода, лишь изредка небо будет затянуто облаками, но осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит -12...-17 градусов, на севере Курземе -8...-12 градусов.

В Риге день будет солнечным, без осадков. Преобладающий ветер будет северо-восточным от слабого до умеренного, температура поднимется до -11...-13 градусов.