Даугавпилсская региональная больница в последний рабочий день января уволило почти 50 работников - граждан России и Беларуси, подтвердили агентству ЛЕТА в медицинском учреждении. ДОПОЛНЕНО: в Министерстве здравоохранения сообщили, что уволенные медики лишены пособия по увольнению.

В больнице сообщили, что прекращение трудовых отношений с работниками напрямую связано с требованиями закона о национальной безопасности, регулирующего защиту критической инфраструктуры. Указанная норма предусматривает, что граждане России и Беларуси не должны быть заняты в критической инфраструктуре категорий А, В и С или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если работа предусматривает доступ к важной для функционирования критической инфраструктуры информации или технологическому оборудованию. Такая занятость допускается только в исключительном порядке с отдельного разрешения учреждения государственной безопасности.

Даугавпилсская региональная больница является объектом критической инфраструктуры, в связи с чем учреждение обязано обеспечить выполнение требований нормативных актов в сфере национальной безопасности.

С учетом указанных ограничений с 49 работниками прекращены трудовые отношения на основании ч. 5 ст. 115 закона о труде, предусматривающей обязанность работодателя незамедлительно прекратить трудовые отношения, если занятость работника в соответствии с законом запрещена и невозможно с согласия работника обеспечить ему другую подходящую работу.

Среди уволенных был средний и младший медицинский персонал - 29 работников, из них 11 пенсионного возраста. Также работу потеряли 20 работников хозяйственной службы, из них трое - пенсионного возраста.

Дополнительно направлен запрос в Службу государственной безопасности для повторной проверки семи медиков.

"Даугавпилсская региональная больница действует согласно действующим нормативным актам и в тесном сотрудничестве с ответственными государственными структурами. Одновременно принимаются необходимые меры для бесперебойного оказания медицинской помощи пациентам и обеспечения стабильной работы учреждения", - заявила агентству ЛЕТА представитель больницы Юлия Касецка.

Для заполнения рабочих мест планируется объявить вакансии.

По данным "Firmas.lv", в больнице работают приблизительно 1700 сотрудников. Оборот учреждения в 2024 году составил 54,23 млн евро, прибыль - 197,3 тыс. евро.

Держателями долей капитала больницы являются государство, Даугавпилсское самоуправление, самоуправление Аугшдаугавского края и Рижский университет им. Страдыньша.

Напомним, что медицина Латвии задыхается от нехватки персонала.

ДОПОЛНЕНО: В Министерстве здравоохранения, связавшись с руководством больницы, сообщили агентству ЛЕТА, что в данном случае пособия по увольнению сотрудникам не выплачивались. Отвечая на вопрос о том, могут ли и в других больницах произойти увольнения в связи с данной нормой закона о национальной безопасности, в Минздраве указали, что "требования закона одинаковы для всех".