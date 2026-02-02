Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Даугавпилсская больница уволила 50 работников с гражданством России и Беларуси (ДОПОЛНЕНО) 27 5781

Наша Латвия
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Даугавпилсская больница уволила 50 работников с гражданством России и Беларуси (ДОПОЛНЕНО)

Даугавпилсская региональная больница в последний рабочий день января уволило почти 50 работников - граждан России и Беларуси, подтвердили агентству ЛЕТА в медицинском учреждении. ДОПОЛНЕНО: в Министерстве здравоохранения сообщили, что уволенные медики лишены пособия по увольнению.

В больнице сообщили, что прекращение трудовых отношений с работниками напрямую связано с требованиями закона о национальной безопасности, регулирующего защиту критической инфраструктуры. Указанная норма предусматривает, что граждане России и Беларуси не должны быть заняты в критической инфраструктуре категорий А, В и С или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если работа предусматривает доступ к важной для функционирования критической инфраструктуры информации или технологическому оборудованию. Такая занятость допускается только в исключительном порядке с отдельного разрешения учреждения государственной безопасности.

Даугавпилсская региональная больница является объектом критической инфраструктуры, в связи с чем учреждение обязано обеспечить выполнение требований нормативных актов в сфере национальной безопасности.

С учетом указанных ограничений с 49 работниками прекращены трудовые отношения на основании ч. 5 ст. 115 закона о труде, предусматривающей обязанность работодателя незамедлительно прекратить трудовые отношения, если занятость работника в соответствии с законом запрещена и невозможно с согласия работника обеспечить ему другую подходящую работу.

Среди уволенных был средний и младший медицинский персонал - 29 работников, из них 11 пенсионного возраста. Также работу потеряли 20 работников хозяйственной службы, из них трое - пенсионного возраста.

Дополнительно направлен запрос в Службу государственной безопасности для повторной проверки семи медиков.

"Даугавпилсская региональная больница действует согласно действующим нормативным актам и в тесном сотрудничестве с ответственными государственными структурами. Одновременно принимаются необходимые меры для бесперебойного оказания медицинской помощи пациентам и обеспечения стабильной работы учреждения", - заявила агентству ЛЕТА представитель больницы Юлия Касецка.

Для заполнения рабочих мест планируется объявить вакансии.

По данным "Firmas.lv", в больнице работают приблизительно 1700 сотрудников. Оборот учреждения в 2024 году составил 54,23 млн евро, прибыль - 197,3 тыс. евро.

Держателями долей капитала больницы являются государство, Даугавпилсское самоуправление, самоуправление Аугшдаугавского края и Рижский университет им. Страдыньша.

Напомним, что медицина Латвии задыхается от нехватки персонала.

ДОПОЛНЕНО: В Министерстве здравоохранения, связавшись с руководством больницы, сообщили агентству ЛЕТА, что в данном случае пособия по увольнению сотрудникам не выплачивались. Отвечая на вопрос о том, могут ли и в других больницах произойти увольнения в связи с данной нормой закона о национальной безопасности, в Минздраве указали, что "требования закона одинаковы для всех".

Читайте нас также:
#медицина #Латвия #увольнение #вакансии #национальная безопасность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
2
13
0
44

Оставить комментарий

(27)
  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    лексей Зиновьев bory tschist 2-го февраля Ты зачем на этом Свете существуешь? Бог тебя создал Человеком! Как же ты обратился в Тварь? ... наконец-то, читатели портала услышали мнение законченного придурка (не дай Бог, проживающего нынче на территории Балтийских Cтран!).

    2
    8
  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    for Рейн Споле: "ты зачем по нескольку раз… ?" – a, это уже претензии к дебильнoй "вв" ("совершенствa" у них – вплоть, до позорного закрытия и ареста, – не будет) – а что касается комментарие – пока их (не специально yбуханный) oмороженный цензор прочитает – проходит ... много минут

    1
    8
  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    oткровенный болван, зиновьев, всё мною нажитoе ("за бугром") я завещаю Латвии, Латышскому Hароду, а нe (и ни в коем случае= – какому-то быдлy, неблагодарному, заезжему в Латвию в результате её оккупации 1940-м, и заселившeму мою родную землю!) p.s. заранее предчувствуюя твой возмущенный ответ потомка оккупантов Латвии – откровенно выскажу тебе известную "фразу" сталинского Гулaга: "сдохни ты сегодня, я – завтра" (а так и будет!)

    1
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    3-го февраля

    "Всё, нажитое непосильным трудом - три куртки импортных, три портсигара отечественных...". Эк тебя несёт сегодня болезный клоун. Не надо жрать просроченных гамбургеров и вовремя пить таблетки - и всё у тебя будет хорошо.

    ...Одна моя знакомая, умирая, тоже завещала всё "народу Латвии" - а она, в отличие от тебя, голодранкой не была, ей в Старой Риге на Смилшу дом принадлежал. Я тогда сильно удивился - откуда у старой еврейки, девочкой сосланной в Сибирь и не могущей иметь детей, внезапно появилось аж два мордастых внука-латыша, которые это "народное добро" быстренько так переняли в собственность...

    В этом ваша, тсичей ограниченных, и беда: ты свихнулись на почве русофобии и страха. Трясись, клоун, трясись, брызгай слюной. Это иногда даже занятно. :)

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    Мп Мимо проходил bory tschist 2-го февраля cынок, сопливый, скорее – ты в нём своём дерьме захлебнешься

    2
    9
  • bt
    bory tschist
    3-го февраля

    special for Рейн Споле: на сайтах-дегенераx так делают специально – у них-то и интернет связь – дегенерация

    1
    7
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    2-го февраля

    Проф.Преображенский, медик-практикующий хирург,несомненно был прав, произнеся: Разруха не в сортирах — разруха в головах! У тех, кто творит из Латвии разрушенный сортир, в головах содержимое такого именно сортира. Руино-творцы, прекратите творить из Латвии сортир в разрушающемся вами самими дурдоме, вашем порождении!

    77
    1
  • р
    реалист
    2-го февраля

    идиотизм власти зашкаливает. И кто этих долбоЁ*ов, принимающих такие идиотские законы "о национальной безопасности", якобы регулирующие "защиту критической инфраструктуры" по указанию таких же долбодятлов из cлужбы государственной безопасности, пропихивает в сейм. Критическая инфраструктура - это туалет Сейма.

    92
    1
  • З
    Злой
    реалист
    2-го февраля

    Так мы и пропихиваем, русские граждане, которые имеют право голоса просто не идём на выборы, постоянно твердя мантры о том, что "от меня ничего не зависит" и едем в день выборов на дачу, а там водочка, шашлычок, друзья, красотища, а латыш идёт и полицаи-полукровки типа Доброго тоже идут, вот и результат.

    29
    4
  • З
    Злой
    реалист
    2-го февраля

    Скоро за неграждан возьмутся

    27
    2
  • Пп
    Прожектор перестройки
    2-го февраля

    Ну кем заменят, это понятно- интернами. Этими испуганными детьми, которые так же раскатывают на " скорых " в качестве грузчиков. У которых знаний- ноль, опыта- ноль , и ума, пока что тоже- ноль... И от которых, основываясь на собственных наблюдениях, вреда больше чем пользы. Зато с Госбезопастностью теперь всё в порядке...

    88
    3
  • РС
    Рейн Споле
    2-го февраля

    Страдыня,а не Страдыньша )) В Депилской больнице и так недобор персонала,теперь ведь лучше станет. Еб....я страна ))

    117
    2
  • bt
    bory tschist
    2-го февраля

    ... с российским и белорусским гражданством – лучше всего лечиться от совковой шизофрении – у себя на родине. _ если кому-то понадобится срочная помощь – обращайтесь к сумасшедшему психиатру "мимо проходил", он поможет стать – абсолютными идиотами (кстати, как доложила разведка, он присутствует дружком (на подхвате) этой же редакции портала BB, поэтому – такой срочный y – из него вырывается моментальный высёр) p.s. не вся информация о гнидаx покупается, но – абсолютно вся продаётся (и гнида об этом знает!)

    5
    133
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    2-го февраля

    Эй, разведчик! Я знаю, из какого немытого пальца(?) ты высосал свои "разведданные"! :)

    Тсич, таким ид.иотом быть не криминально - сидел бы у себя в халупе за общественными туалетами где-нибудь в предместьях Дублина (в сам город тебя вряд ли пустят, с таким-то заболеванием) и плевал бы в свои дорогие кастрюльки. Но кто бы тогда узнал о феерическом идиоте?

    Попрыгай ещё, клоун! Придумай еще какое гениальное "разоблачение"! Банан подарю. А хорошо придумаешь - даже не гнилой банан. Но где уж тебе "хорошо", с такой-то биполярочкой...

    63
    4
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    2-го февраля

    ... из тебя, как изo всех неправильных зачатых, буквально через минуту выплескивается "срыгблевотина", однажды, в этом в своем "коктейлe", не успев "пройти мимо", сам, "вахтенный по порталу", захлебнешься(!) ._ "напутствия" мои – сбываются на 99,9% (очень многие могут подтвердить это – не только в в странах Балтии или северном Кавказе). _ следи за своим здоровьем, а хотя, ты – уже его сам изрядно подорвал

    2
    69
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    2-го февраля

    ... из тебя, как изo всех неправильных зачатых, буквально через минуту выплескивается "срыгблевотина", однажды, в этом в своем "коктейлe", не успев "пройти мимо", сам, "вахтенный по порталу", захлебнешься(!) ._ "напутствия" мои – сбываются на 99,9% (очень многие могут подтвердить это – не только в в странах Балтии или северном Кавказе). _ следи за своим здоровьем, а хотя, ты – уже его сам изрядно подорвал

    2
    58
  • bt
    bory tschist
    bory tschist
    2-го февраля

    ... из тебя, как изo всех неправильных зачатых, буквально через минуту выплескивается "срыгблевотина", однажды, в этом в своем "коктейлe", не успев "пройти мимо", сам, "вахтенный по порталу", захлебнешься(!) ._ "напутствия" мои – сбываются на 99,9% (очень многие могут подтвердить это – не только в в странах Балтии или северном Кавказе). _ следи за своим здоровьем, а хотя, ты – уже его сам изрядно подорвал

    2
    58
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    2-го февраля

    Прыгай, обезьянка, прыгай! На гнилой бабан ты уже заработал. Теперь набери в рот дерьма и плюй в меня... Ах, уже?! Не, плохой плевок, слабенький - опять бОльшую часть дерьма сглотнул, прежде чем плюнуть?

    Вот все вы, русофобы, такие - даже дерьмо готовы сожрать, лишь бы русским не досталось. Хорошо, что русские щедрые и не запрещают вам дерьмо глотать... :)

    42
    1
  • РС
    Рейн Споле
    bory tschist
    2-го февраля

    Ебанько,ты зачем один и тот же комментарий 3 раза постишь ?)) Опохмелись,болезный))

    43
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    2-го февраля

    А его клинит периодически - от ненависти к русским конвульсии начинаются. Видать, трясся сильно... :)

    44
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    bory tschist
    2-го февраля

    Ты зачем на этом Свете существуешь? Бог тебя создал Человеком! Как же ты обратился в Тварь?

    26
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го февраля

    Идиотизм и русофобия в чистом виде. В 90-х сталкивался с тем, что в больнице пропали медсёстры, умеющие делать внутривенные уколы - взамен появились те, кто прерасно говорит по-латышски, но при этом уродует руку, пытаясь сделать укол. "Критической инфраструктуры", говорите? Ну-ну - посмотрю, кто теперь и насколько критично будет заниматься лечением больных, насколько вырастет смертность (привет министру сирийского здравоох.рЕнения).

    141
    1
  • РС
    Рейн Споле
    Мимо проходил
    2-го февраля

    При чём тут Сирия,министр из Ливана.

    7
    3
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    3-го февраля

    ... когда-то, мировое недоразумение любилo – и советскую власть и всё – русское, но сегодня, видишь, куда (в какую жопу) эту любовь в вошлá ... и, не только ведь, страны Балтии, а – и Великий Китай уже не прочь ей, великой, – по самые помидоры засадить

    1
    10
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    3-го февраля

    ... когда-то, мировое недоразумение любилo – и советскую власть и всё – русское, но сегодня, видишь, куда (в какую жопу) эту любовь в вошлá ... и, не только ведь, страны Балтии, а – и Великий Китай уже не прочь ей, великой, – по самые помидоры засадить

    1
    8
  • Вк
    Виардо кузнецова
    2-го февраля

    Сегодня зашла в поликлинику,эндокринолога нет, коордиолога нет , кожный за 60 евро и в очереди даже за деньги. Кому будет лучше после этих увольнений, больным? Тем кто потеряет работу?

    162
    1
  • bt
    bory tschist
    Виардо кузнецова
    2-го февраля

    поставьте лайк дебилу из редакции портала, который "мимо проxодил", – он всегда сможет вам помочь (у него связи – во всех дурдомáx, он – там всю свою молодую жизнь прожил)

    4
    68
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Восстановление дома на Баускас — ответственность сособственников, заявил мэр
Изображение к статье: На Даугавпилсской станции наблюдений температура опустилась до -28 градусов
Изображение к статье: Несколько детсадов и школ в столице придётся закрыть - мэр Риги
Изображение к статье: С оптимизмом в будущее страны и мира смотрят всего чуть более половины жителей Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео