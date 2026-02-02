Как указано, автором инициативы является Гирт Бумберс. Он поясняет, что средства, накопленные во втором уровне пенсионной системы Латвии, являются личными финансовыми накоплениями человека, сформированными за счёт социальных взносов и инвестированными от его имени на финансовых рынках. Хотя действующее регулирование предусматривает использование этих средств в основном по достижении пенсионного возраста, экономическая реальность и различные риски жизненного цикла требуют более гибкого подхода к использованию накопленных средств, указывает Бумберс.

Он предлагает предусмотреть в законе возможность для человека добровольно изъять накопления второго пенсионного уровня полностью или частично. Предлагаемые изменения, по его мнению, можно реализовать через поправки в Закон о государственном фондированном пенсионном обеспечении и связанные нормативные акты.

По мнению автора, можно было бы закрепить за человеком право добровольно потребовать полную или частичную выплату накоплений второго уровня и предусмотреть, что выплаты будут администрироваться Государственным агентством социального страхования в сотрудничестве с управляющими пенсионных фондов.

Он призывает установить чёткие условия и ограничения, например, обязательное сохранение минимального остатка, лимиты на изъятие или применение налогов, чтобы защитить интересы человека в пожилом возрасте. Кроме того, Бумберс предлагает обеспечить простой, прозрачный и цифровой порядок подачи заявлений.

"Внедрение изменений не требует создания новых учреждений или значительных дополнительных расходов из госбюджета, так как накопления второго пенсионного уровня уже индивидуально учитываются и администрируются", — отмечает автор инициативы.

По мнению Бумберса, предлагаемые изменения принесут обществу ряд значительных выгод. Например, люди смогут использовать свои накопления в критических ситуациях (медицинские расходы, жильё, потребности семьи), что снизит риск оказаться в финансовых затруднениях.

Также, по его мнению, это уменьшит нагрузку на государственную социальную систему — возможность использовать личные накопления сократит потребность в государственных пособиях и социальной помощи.

В дополнение автор считает, что возрастёт экономическая активность — изъятые средства будут направлены на потребление, инвестиции или предпринимательство в Латвии, способствуя росту налоговых поступлений и экономическому развитию.

Бумберс полагает, что большая гибкость повысит доверие жителей к пенсионной системе и государству, поскольку люди увидят, что их накопления действительно принадлежат им.

Также в инициативе подчёркивается, что изменения будут способствовать финансовой грамотности населения и ответственному принятию решений о своём будущем.