На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за предоставление возможности добровольно изъять накопленный капитал второго пенсионного уровня, пишет ЛЕТА.
Как указано, автором инициативы является Гирт Бумберс. Он поясняет, что средства, накопленные во втором уровне пенсионной системы Латвии, являются личными финансовыми накоплениями человека, сформированными за счёт социальных взносов и инвестированными от его имени на финансовых рынках. Хотя действующее регулирование предусматривает использование этих средств в основном по достижении пенсионного возраста, экономическая реальность и различные риски жизненного цикла требуют более гибкого подхода к использованию накопленных средств, указывает Бумберс.
Он предлагает предусмотреть в законе возможность для человека добровольно изъять накопления второго пенсионного уровня полностью или частично. Предлагаемые изменения, по его мнению, можно реализовать через поправки в Закон о государственном фондированном пенсионном обеспечении и связанные нормативные акты.
По мнению автора, можно было бы закрепить за человеком право добровольно потребовать полную или частичную выплату накоплений второго уровня и предусмотреть, что выплаты будут администрироваться Государственным агентством социального страхования в сотрудничестве с управляющими пенсионных фондов.
Он призывает установить чёткие условия и ограничения, например, обязательное сохранение минимального остатка, лимиты на изъятие или применение налогов, чтобы защитить интересы человека в пожилом возрасте. Кроме того, Бумберс предлагает обеспечить простой, прозрачный и цифровой порядок подачи заявлений.
"Внедрение изменений не требует создания новых учреждений или значительных дополнительных расходов из госбюджета, так как накопления второго пенсионного уровня уже индивидуально учитываются и администрируются", — отмечает автор инициативы.
По мнению Бумберса, предлагаемые изменения принесут обществу ряд значительных выгод. Например, люди смогут использовать свои накопления в критических ситуациях (медицинские расходы, жильё, потребности семьи), что снизит риск оказаться в финансовых затруднениях.
Также, по его мнению, это уменьшит нагрузку на государственную социальную систему — возможность использовать личные накопления сократит потребность в государственных пособиях и социальной помощи.
В дополнение автор считает, что возрастёт экономическая активность — изъятые средства будут направлены на потребление, инвестиции или предпринимательство в Латвии, способствуя росту налоговых поступлений и экономическому развитию.
Бумберс полагает, что большая гибкость повысит доверие жителей к пенсионной системе и государству, поскольку люди увидят, что их накопления действительно принадлежат им.
Также в инициативе подчёркивается, что изменения будут способствовать финансовой грамотности населения и ответственному принятию решений о своём будущем.
