Пока предыдущие зимы в Латвии были необычно тёплыми, этот год дружелюбно напоминает нам, что мы всё-таки северяне. Опытный наблюдатель за погодой Вилис Букшс в беседе с LA.LV отмечает, что нынешняя зима с сильными морозами и снегом в январе вовсе не является неожиданностью. Более того — её характер и природные приметы подсказывают, когда ждать весну и порадует ли нас лето тёплой погодой.

По погодным приметам и народному календарю Вилис Букшс считает, что зима в этом году не отступит быстро. Февраль также сохранит типичную для зимы погоду, словно приглашая людей наслаждаться зимними радостями до последнего.

Он напоминает, что в начале февраля — около 6–8 февраля — нередко бывают очень сильные морозы, и в этом году такое тоже возможно.

На то, что зима «серьёзно вцепится», указывали приметы уже в День звёзд — 6 января.

«И в феврале зима ещё “укусит”, и всё будет продолжаться. И в марте следует ожидать колебаний температуры. Конечно, таких холодов, как сейчас, уже не будет, но только во второй половине апреля может появиться настоящее тепло».

Один из самых актуальных вопросов — какая погода ожидается к Пасхе. Прогноз Букшса не обрадует тех, кто надеется на стабильную весну уже в марте или в начале апреля.

«Первая половина апреля ещё может быть с ночными заморозками и различными осадками. Днём возможны плюсовые температуры, а ночью — минус. Может пройти и небольшой снег».

По его словам, настоящий приход весны возможен лишь во второй половине апреля, когда дневная температура может достигать около +15 градусов.

Букшс подчёркивает: хотя в последние годы мы привыкли к мягким зимам, мы остаёмся северянами, и такая зима, как в этом году, вовсе не является чем-то необычным.

«Мы должны учитывать, что живём на Севере, что наша небольшая страна находится в северной части. Нужно помнить, что подобные холода периодически возвращаются. Похожая ситуация была в 2010 году, когда январь тоже был холодным, а затем последовало очень хорошее лето».

Такая периодичность наблюдается время от времени. Опытный наблюдатель вспоминает, что в апреле 2013 года он ещё катался на лыжах.

«15 апреля 2013 года я ещё лыжничал. Зима была долгой, после неё весна пришла очень резко. Были сильные паводки. Похожей была и зима 2016 года. Это не удивительно. Людям нужно понимать, что одну зиму снег приходится убирать лопатой один-два раза, а в другую — десять или двенадцать раз».

Многих беспокоит, не нанесут ли морозы серьёзный ущерб природе — насекомым, птицам и животным. Букшс успокаивает: «Большинство насекомых зимует под снегом. Чтобы они массово вымерзли, нужны морозы −20 или −30 градусов при отсутствии снежного покрова».

Он признаёт, что в природе действует естественный отбор.«Птицы и животные, привыкшие к мягким зимам, в этом году могут пострадать сильнее. Но это естественный процесс — природа сама регулирует равновесие».

Хорошая зима — хорошее лето

Согласно старинным приметам и наблюдениям, Вилис Букшс довольно оптимистично оценивает перспективы лета. «Если зима настоящая, то летом обычно бывает компенсация».

Особое внимание он обращает на период с 20 января по 2 февраля — время, которое предки считали важным для прогнозирования лета.

«Пока все признаки указывают на то, что лето может быть хорошим и урожайным. Всё говорит о том, что после Янова дня лето компенсирует то, что не удалось в прошлом году».

По мнению Букшса, июль и август могут быть особенно по-летнему тёплыми.

«Возможны волны жары — даже выше +30 градусов. Осадки будут кратковременными, локальными, с ливнями и порывистым ветром».

Осень же, вероятнее всего, будет долгой и традиционной, возможно, затянется вплоть до Рождества.