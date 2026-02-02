В Латвии царят морозы, которых в стране не видели уже много лет. Нынешний январь принес самые сильные холода с 2012 года. В Риге это ощущается не только по скрипящему под ногами снегу и «хрустящему» воздуху, но и по редкой для города картине: люди попадают на другой берег Даугавы не по мосту, а по льду.

На видео видно, что по замерзшей реке идут группами и поодиночке — там уже протоптаны целые тропы. Но безопасно ли это?

В Рижскую думу начали поступать вопросы: разрешено ли находиться на льду Даугавы. В ответе для TV3.lv самоуправление подчеркивает: допускается только строго определенная зона, где ведется мониторинг толщины льда; в остальных местах это по-прежнему риск и нарушение.

Проблема в том, что лед на реке — не «единая плита». Он может быть заметно крепче у берега и существенно слабее в русле, в местах течения, промоин, возле опор мостов и в районах впадения других водотоков. Поэтому визуальная «тропа» не является доказательством безопасности — она лишь показывает, что кто-то уже прошел здесь раньше.

Оценить ситуацию помогают и наблюдения специалистов. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в конце января публиковал замеры средней толщины льда на отдельных реках, включая Даугаву (в одном из рижских пунктов наблюдений указывались значения порядка двух десятков сантиметров). Но даже такие цифры не означают, что одинаковая толщина держится по всей ширине реки и на всем ее протяжении — именно поэтому городские службы привязывают разрешения к конкретным отрезкам и условиям мониторинга.