Утром в понедельник проезд по автодорогам государственного значения был удовлетворительным

Наша Латвия
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Утром в понедельник проезд по автодорогам государственного значения был удовлетворительным
ФОТО: LETA

Утром в понедельник условия проезда по автодорогам государственного значения были удовлетворительными, свидетельствует обобщённая информация ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC), пишет ЛЕТА.

На региональных и местных дорогах затруднённые условия проезда сохраняются в окрестностях Гулбене, Лиепаи, Салдуса, Талси и Вентспилса. Там отдельные участки региональных и местных дорог покрыты снегом.

На дорогах местного значения затруднённый проезд отмечается в окрестностях Алуксне, Балви, Цесиса, Добеле, Лимбажи, Тукумса и Валмиеры, где дороги местами заснежены или покрыты льдом, свидетельствует информация LVC.

#погода #Латвия #транспорт
Видео