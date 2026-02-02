Утром в понедельник условия проезда по автодорогам государственного значения были удовлетворительными, свидетельствует обобщённая информация ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC), пишет ЛЕТА.

На региональных и местных дорогах затруднённые условия проезда сохраняются в окрестностях Гулбене, Лиепаи, Салдуса, Талси и Вентспилса. Там отдельные участки региональных и местных дорог покрыты снегом.

На дорогах местного значения затруднённый проезд отмечается в окрестностях Алуксне, Балви, Цесиса, Добеле, Лимбажи, Тукумса и Валмиеры, где дороги местами заснежены или покрыты льдом, свидетельствует информация LVC.