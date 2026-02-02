Rīgas namu pārvaldnieks утверждает, что не будет применять проценты за просроченные платежи.

Такое решение принято, чтобы поддержать жителей, которые могут столкнуться с трудностями при оплате коммунальных услуг из-за роста расходов на отопление в период сильных морозов.

"Rīgas namu pārvaldnieks" обслуживает примерно треть многоквартирных домов в Риге.

Начисление процентов за просрочку будет приостановлено по всем услугам "Rīgas namu pārvaldnieks" начиная со счетов, которые клиенты предприятия получат в начале февраля. Облегченные условия планируется применять до мая.

Как отметили в "Rīgas namu pārvaldnieks", в целом платежная дисциплина клиентов достаточно высока, поэтому для предприятия важно поддержать их в ситуации краткосрочного роста расходов.

"Rīgas namu pārvaldnieks" принадлежит Рижской думе. Оборот предприятия в 2024 году составил 80,569 млн евро, прибыль - 9 млн евро. В компании работают около 2000 человек, в ее управлении находятся почти 3000 жилых домов.

Как сообщалось, об отмене процентов за просроченные платежи ранее объявили также предприятия АО "Rīgas siltums" и ООО "Rīgas ūdens".