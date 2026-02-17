В то время, когда почти у каждого в кармане есть смартфон, с помощью которого можно узнать точное время, в Риге по-прежнему доступны многочисленные публичные часы. Однако не все из них работают, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3).

"Доброе утро! Можно ли выяснить, почему часы у Дома мебели показывают правильное время только два раза в день? Так продолжается уже несколько лет. Странно, что часы подсвечиваются, но механизм не работает. Спасибо!" - написала в ТВ3 зрительница передачи Айрита.

Журналисты «Bez Tabu» отправились посмотреть на часы у Дома мебели. Они отставали от реального времени на полтора часа. При этом другие часы в городе оказались точными. Вернувшись к исходной точке спустя несколько часов, съемочная группа убедилась, что стрелки часов у Дома мебели своего положения не изменили.

Если возникают сомнения, что часы в мобильном устройстве или наручные часы показывают неточное время, это можно проверить на сайтах time.is.lv или pareizslaiks.lv. О том, что часы в Пурвциемсе «застряли» на полудне, владельцу известно.

"Часы на частной территории Дома мебели установлены давно, за многие годы эксплуатации механизмы управляющего оборудования износились, и для восстановления работы требуется ремонт. К сожалению, запасные части для таких механизмов управления больше недоступны. Мы ищем варианты полной замены системы управления, которая технически и электрически совместима с установленными дизайнерскими циферблатами", - пояснили там.

О часах у Дома мебели заботится сам Дом мебели, однако в столице есть еще 44 общественных часов — они находятся под управлением Рижской думы. Количество часов в городе остается постоянным, увеличивать или сокращать его не планируется. Их содержание — большая работа, отмечает представитель самоуправления. Однако если возникают подозрения в неточности времени, придется вспомнить год основания Риги, поскольку для связи с самоуправлением теперь нужно звонить по телефону 1201.