В среду в западной и центральной части Латвии, начиная с юго-запада, ожидается небольшой снег, больше осадков будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью снег пройдет только на юго-западе Курземе, будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до -11..-17 градусов, местами на востоке страны — до -23 градусов.

Днем во многих районах ожидается снег. В восточной части Латвии осадки не прогнозируются, будет светить солнце. При слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха повысится до -5..-10 градусов.

В Риге ночь и утро пройдут без осадков, днем ожидается облачная погода и небольшой снег. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью -13 градусов, во второй половине дня -7 градусов.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России