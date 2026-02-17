Baltijas balss logotype
На Латвию снова идет снег - синоптики призвали готовиться 1 13828

Наша Латвия
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Латвию снова идет снег - синоптики призвали готовиться
ФОТО: Youtube

Латвийцам рекомендовали приготовиться к новой порции снега.

В среду в западной и центральной части Латвии, начиная с юго-запада, ожидается небольшой снег, больше осадков будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Ночью снег пройдет только на юго-западе Курземе, будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до -11..-17 градусов, местами на востоке страны — до -23 градусов.

Днем во многих районах ожидается снег. В восточной части Латвии осадки не прогнозируются, будет светить солнце. При слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха повысится до -5..-10 градусов.

В Риге ночь и утро пройдут без осадков, днем ожидается облачная погода и небольшой снег. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью -13 градусов, во второй половине дня -7 градусов.

Оставить комментарий

(1)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    17-го февраля

    «Шатун» 🫩 подкрался незаметно ...

    18
    3

