«Заберите!» Латвийский хоккеист готов вернуть выигранные со сборной СССР золотые медали 19 20134

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Артур Ирбе

Артур Ирбе

Бывший хоккеист сборной СССР Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали. При условии, что он их сможет найти.

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов национальной команды Латвии Артур Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали чемпионатов мира, которые он выиграл в составе советской сборной. Его слова привела газета Iltalehti.

«Мне не нужно хранить эти медали. Я передам медали, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью», — заявил он.

По мнению Ирбе, спорт и политику невозможно отделить друг от друга. Он напоминает, что и в Советском Союзе спортсмены должны были демонстрировать на поле и на льду своё превосходство над гражданами других государств.

Ирбе подчеркнул, что изначальная идея Олимпийских игр заключалась в построении мира. "У России была привычка начинать войны после Олимпиад. Пока все остальные были сосредоточены на Играх, они готовились. Они использовали Олимпиады для своих империалистических целей. Я рад, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО", - признался Ирбе.

По словам Ирбе, о справедливости между Украиной и Россией уже бессмысленно говорить. "В любом случае итог будет несправедливым, потому что Украина потеряла так много. Но я надеюсь, что украинцы не сдадутся и не проиграют", - заметил Ирбе.

Ирбе также подчеркнушл, что для него не так уж важно, кто откуда родом. "У меня много русских друзей", - признался латвийский хоккеист. Вопрос в том, как человек и нация относятся к другим. "Хулиган не заслуживает уважения. Он может вызвать страх в глазах других, но не уважение", - считает Ирбе.

В мае 2025 года Ирбе обещал бойкотировать Олимпийские игры 2026 года, если сборную России допустят до соревнований. Он добавил, что не планирует навязывать свое мнение другим членам сборной Латвии.

Артур Ирбе — двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, титулы голкипер завоевал в 1989 и 1990 годах. Он выступал за рижское «Динамо», а также за несколько клубов Национальной хоккейной лиги.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#хоккей #Латвия #спорт #чемпионат мира #СССР
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(19)
  • ВЛ
    Васисуалий Лоханкин
    18-го февраля

    Редкостный Олень!

    55
    5
  • Вк
    Виардо кузнецова
    18-го февраля

    А у меня дома календарь ,где он с моим племянником Сергеем Жолтоком на главной странице, а теперь и на его могилу не придет перевертыши

    48
    8
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Дебиил

    89
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    Ну что можно хотеть, если постоянно по голове били столько лет?

    87
    8
  • i
    italianec
    17-го февраля

    От спортсмена до отходов жизнедеятельности — один шаг.

    75
    7
  • VA
    Vairis Arlauskas
    17-го февраля

    Отдаст в музей оккупации.

    52
    6
  • bt
    bory tschist
    17-го февраля

    вoзвращать что-то советское – глупо, потому что той страны уже давно нет, она – покойница, естественно, и – той "конторы", которая была до развала cccp (польская расшифровка: "Caми Cрáли, Cами Pазмазáли" – тоже уже нет (!!!), поэтому, было бы самым разумным – выставить на аукционax, а вырученную сумму перевести на благо Украины!

    6
    107
  • E
    Enigma
    17-го февраля

    Давай, верни официально все 3 медали ( одна юношеская и две взрослые), а не тренди! Не гордится он ими… а что ты кроме ЧМ в составе сборной СССР вообще выиграл, недомерок? Дошёл с Каролиной до финала Кубка Стенли где вы всрали Детройту? Так за это ни медалей ни перстней не дают. У тебя вообще нет и не будет других медалей кроме советских (ссылка на eliteprospects). Сегодня у тебя и ОИ закончится, можешь начинать паковать чемодан.

    123
    7
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    Не стоит его осуждать - обыкновенный ветряк от политики. Сегодня задуло с Запада - заберите медали. Завтра задует с Востока - да здравствует СССР. Кстати медали не его - хоккей коллективный вид спорта.

    135
    5
  • YY
    Yu Yu
    17-го февраля

    не было бы этих медалей,не играл бы в нхл..не имел бы бабла..клал бы брущатку в Норвегии..так отдай.

    146
    2
  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    17-го февраля

    Просто силой в хоккей затащили..мордоры..и заставили выигрывать во благо Союза и Латвии..

    101
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го февраля

    Ну что же. Таких идиотов, которые не уважают ни спорт, ни товарищей с кем играл, ни тренеров, а в конечном итоге самого себя, более чем предостаточно. Был Чемпионом, стал мразь. Это только его персональный и свободный выбор.

    170
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го февраля

    Вррбще возникает вопрос к этому индивидууму: если ты из так ненавидишь, нахоена вообще играл за сборную СССР, а не сбедал на Запад? Не потому ли, что в СССР ты был голкипером, а на западе стал бы никем в клюшкой в голове - как сейчас?

    134
    2
  • АП
    Алексей Попович
    17-го февраля

    Мог бы продать. Денег наверное стоят.

    44
    5
  • Е
    Ехидный
    17-го февраля

    голкипер !!!!! шайба в голову столько раз попадала , что и не сосчитать !!!

    92
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го февраля

    Ла пусть отдаст. Медали получены в команде, так что русть в музей почти умерших олимпийских игр вполне сгодятся. А еше лучше, чтоб ему по весу поменяли на полагающиеся бесплатные презервативы - пусть раздаст своим детям, чтоб такие больше не размножались.

    125
    1
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Так пусть отдаст в музей. В Латвии не будет больше людей, которые имеют золотые олимпийские медали по хоккею.

    135
    6
  • РС
    Рейн Споле
    Дед
    17-го февраля

    Так Ирбе никогда и не был Олимпийским чемпионом по хоккей.

    53
    2
  • A
    Aleks
    17-го февраля

    Шлем надень ,а лучше кастрюлю.... Ничем не лучше Родиной,которая заявила ,что в советском образовании не было ничего хорошего,при этом его не имея и получая блага только от спорта как и Ирбе,туповатый латышский парень,который так же не учился,а играл. Там мозга 0,0% Спартсмен же...😀

    165
    7
Читать все комментарии

