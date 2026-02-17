Бывший хоккеист сборной СССР Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали. При условии, что он их сможет найти.

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов национальной команды Латвии Артур Ирбе заявил о готовности вернуть золотые медали чемпионатов мира, которые он выиграл в составе советской сборной. Его слова привела газета Iltalehti.

«Мне не нужно хранить эти медали. Я передам медали, если вспомню, где они. Я не храню их с гордостью», — заявил он.

По мнению Ирбе, спорт и политику невозможно отделить друг от друга. Он напоминает, что и в Советском Союзе спортсмены должны были демонстрировать на поле и на льду своё превосходство над гражданами других государств.

Ирбе подчеркнул, что изначальная идея Олимпийских игр заключалась в построении мира. "У России была привычка начинать войны после Олимпиад. Пока все остальные были сосредоточены на Играх, они готовились. Они использовали Олимпиады для своих империалистических целей. Я рад, что Финляндия и Швеция вступили в НАТО", - признался Ирбе.

По словам Ирбе, о справедливости между Украиной и Россией уже бессмысленно говорить. "В любом случае итог будет несправедливым, потому что Украина потеряла так много. Но я надеюсь, что украинцы не сдадутся и не проиграют", - заметил Ирбе.

Ирбе также подчеркнушл, что для него не так уж важно, кто откуда родом. "У меня много русских друзей", - признался латвийский хоккеист. Вопрос в том, как человек и нация относятся к другим. "Хулиган не заслуживает уважения. Он может вызвать страх в глазах других, но не уважение", - считает Ирбе.

В мае 2025 года Ирбе обещал бойкотировать Олимпийские игры 2026 года, если сборную России допустят до соревнований. Он добавил, что не планирует навязывать свое мнение другим членам сборной Латвии.

Артур Ирбе — двукратный чемпион мира в составе сборной СССР, титулы голкипер завоевал в 1989 и 1990 годах. Он выступал за рижское «Динамо», а также за несколько клубов Национальной хоккейной лиги.

Читайте: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России