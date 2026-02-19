Baltijas balss logotype
Во многих районах Латвии идет небольшой снег; днем возможно ухудшение качества воздуха 0 196

Наша Латвия
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во многих районах Латвии идет небольшой снег; днем возможно ухудшение качества воздуха
ФОТО: LETA

В четверг утром в Латвии наблюдается облачная погода, местами — главным образом в Курземе — с прояснениями, на большей части территории страны идет небольшой снег, свидетельствует метеорологическая информация, пишет ЛЕТА.

Толщина снежного покрова на станциях наблюдений составляет от 7-9 сантиметров на Колке, в Мерсрагсе, Даугавгриве, Айнажи и Руйене до 51 сантиметра в Сили Ливанского края и 56 сантиметров в Дагде. Наибольший прирост снежного покрова за последние сутки зафиксирован в Лиепае — с 22 до 28 сантиметров.

Температура воздуха в основном -8..-13 градусов, местами в Курземе до -16 градусов. Ночью в аэропорту Вентспилса зарегистрировано -17 градусов.

Сохраняется слабый ветер и штиль, поэтому в городах возможно ухудшение качества воздуха; ранним утром оно хорошее или среднее.

В Риге облачно, идет небольшой снег, дует слабый юго-восточный ветер, температура воздуха -8..-9 градусов. Толщина снежного покрова на станции наблюдений в центре города составляет 22 сантиметра.

В четверг между облаками выглянет солнце

В четверг во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, между облаками будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Сохранится слабый ветер и штиль, поэтому в городах возможно ухудшение качества воздуха.

Температура воздуха повысится до -2..-7 градусов.

В Риге возможен небольшой снег и солнце, штиль сменится слабым северо-западным ветром, температура воздуха составит -5..-6 градусов.

Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление 1008-1011 гектопаскалей на уровне моря.

Максимальная температура воздуха в среду в Латвии составила -5..-9 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 18 февраля была +25 градусов на востоке Испании. Самая низкая температура воздуха в ночь на четверг — -35..-37 градусов на севере Норвегии и России.

#климат #погода #ветер #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
