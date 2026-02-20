Учитывая растущий спрос, сеть прачечных самообслуживания «Lаundromat» в этом году планирует в течение года быть представленной уже более чем в 20 городах Латвии. Услуга становится неотъемлемым элементом повседневного сервиса для всё более широкого круга жителей, сообщили в компании.

Компания была основана в 2022 году и за несколько лет создала широкую сеть филиалов как в Риге, так и в других регионах Латвии. Развитие происходило постепенно — выбирались локации со стабильным потоком людей: торговые центры и районы вблизи жилых кварталов. Спрос не сосредоточен только в столице — услугой всё активнее пользуются и жители регионов.

«Мы видим, что интерес к прачечным самообслуживания растёт не только в Риге, но и в регионах. Люди ценят возможность быстро и удобно постирать большой объём белья без необходимости инвестировать в дорогостоящую технику для дома. Именно поэтому в этом году мы целенаправленно расширяем присутствие, чтобы в ближайшие три месяца быть представленными в 16, а к концу года — уже в 20 городах Латвии. Новые прачечные, которые откроются примерно в течение трёх месяцев, появятся в Бауске, Олайне, Вентспилсе, Сигулде, Резекне, Юрмале и Екабпилсе», — отмечает руководитель по маркетингу «Lаundromat» Монта Пуркалне.

Растёт спрос на оборудование большой вместимости

Интерес к прачечным самообслуживания увеличивается по нескольким причинам. Одна из главных — возможность за один раз постирать большой объём белья. Профессиональные машины позволяют обрабатывать до 17 килограммов белья, что особенно удобно для семей с детьми, людей с активным образом жизни, а также в случаях, когда необходимо стирать крупногабаритные текстильные изделия — одеяла, наматрасники или шторы.

«Классическая домашняя стиральная машина часто не подходит для крупногабаритных текстильных изделий. Наши профессиональные машины позволяют за один раз постирать до 17 килограммов белья, а мощные сушильные машины обеспечивают, что весь процесс — стирка и сушка — занимает около часа. Это существенно экономит время клиентов», — поясняет М. Пуркалне.

Помимо вместимости, важным фактором является и эффективность. Профессиональное оборудование обеспечивает более короткие циклы стирки, а сушильные машины позволяют подготовить бельё к использованию примерно за 15–20 минут. Это делает услугу особенно привлекательной для жителей городов, которые живут в компактных квартирах и стремятся оптимизировать повседневные дела.

От нишевой услуги к повседневному решению

Если ещё несколько лет назад прачечные самообслуживания в Латвии воспринимались как относительно нишевая услуга, то сейчас ситуация существенно изменилась. Международный опыт показывает, что во многих странах Европы такой формат давно стал привычной практикой, и аналогичная тенденция укрепляется и в Латвии. Жители всё чаще выбирают аутсорсинг, чтобы сэкономить время, электроэнергию и избежать покупки крупной техники для дома.

Услугой пользуются студенты, молодые семьи, пожилые люди, а также путешественники. В региональных городах прачечные самообслуживания становятся важным дополнением к местному спектру услуг, поскольку не во всех домах есть вместительные стиральные машины или сушилки.

Расширение происходит и за пределами Латвии — компания начала работу в Литве и Эстонии, обозначив развитие в масштабах Балтии. Рост отрасли связан со значительными инвестициями в современное оборудование и инфраструктуру, однако увеличивающееся число клиентов подтверждает существенный потенциал рынка.

Учитывая темпы развития, в течение года присутствие «Lаundromat» в 20 городах Латвии значительно расширит доступность прачечных самообслуживания. Это отражает более широкую тенденцию — привычки общества меняются, и всё большую значимость приобретают решения, позволяющие эффективнее организовать повседневные дела.