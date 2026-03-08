Глава латвийского правительства Эвика Силиня в интервью ТВ-24 отметила, что министерство экономики мониторит цены на топливо и пока ничего драматического не наблюдается. "Да, цены выросли, но это уже было в прошлом году, когда после удара по нефтехранилищам Ирана цены 2 недели росли. Отмечу, что сейчас цены на горючее такие же, как были в январе прошлого года. Это и близко не те цены, которые мы наблюдали в 2022-м", - сказала Эвика Силиня. Она отметила, что у Латвии есть резервы топлива в размере 15%, однако эти резервы будут задействованы только в том случае, если возникнет нехватка горючего. Пока его предостаточно.