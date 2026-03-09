В Риге с июля начнут брать арендную плату за муниципальные квартиры. До сих пор такую "плату за стены" - именно за найм жилья, принадлежащего самоуправлению, не взимали.

В собственности самоуправления находится около 6300 квартир, которые сдаются в аренду для оказания помощи жилищного вопроса, а также 3500 квартир, жильцы которых имели возможность приобрести их в собственность, так как исторически они не сдавались в аренду в рамках оказания помощи.

Однако, на заседании Рижской Думы были поддержаны новые обязательные правила, которые будут регулировать процедуру аренды муниципальных квартир.

В среднем плата за найм в зависимости от универсальной кадастровой стоимости и площади квартиры прогнозируется - от 15 до 85 евро в месяц.

Нанимателям именно социальных жилых помещений сделают скидку на эту часть квартплаты, для них предусмотрена также поддержка в размере 50% платежей за отопление.

За использование квартир, находящихся в муниципальной собственности, с июля 2026 года арендаторам предстоит платить в размере 2,5% от универсальной кадастровой стоимости в год.