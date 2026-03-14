В Латвии 37% жителей беспокоятся о том, смогут ли они оплатить ежемесячные счета за коммунальные услуги.

Участники опроса сказали, что могут задержать оплату коммунальных услуг, смогут оплатить только часть счета или, в некоторых случаях, не смогут оплатить вообще. Некоторые указали, что что пока не могут оценить свою способность справляться с коммунальными платежами.

Чаще всего опасения по поводу своей способности оплачивать коммунальные счета высказывали молодые люди или люди в возрасте 18-29 лет, люди в возрасте 40-49 лет и те, кто живет в Латгале. Меньше всего таких опасений в Риге и Видземе.

В 2024 году такой же опрос показал, что об оплате зимних коммунальных счетов беспокоились 38% населения. Можно сделать вывод, что за два года платежеспособность населения существенно не изменилась и для определенной части населения экономическая ситуация не улучшилась.

Из-за сильных морозов в январе и феврале в Латвии был достигнут самый высокий уровень потребления газа за последние пять лет. В результате более суровой зимы потребление выросло и в других частях Европы. Однако, несмотря на значительное увеличение спроса, цена на природный газ в январе этого года упала примерно на 38% по сравнению с январем прошлого года.

В то же время, в последние годы на рынке природного газа наблюдаются сильные колебания цен, на которые влияют погодные условия, геополитическая ситуация и изменения мирового спроса. События в Иране в настоящее время также приводят к резким изменениям биржевых цен на природный газ, нефть и электроэнергию.

Несмотря на высокий спрос в Латвии, сложные условия поставок в начале года из-за морозов, а также текущую ситуацию с прекращением поставок "QatarEnergy", одного из крупнейших в мире производителей природного газа, фактических перебоев с поставками газа в Европу нет, и доступность газа в Латвии не находится под угрозой.

Опрос энергетической компании "Elenger" в сотрудничестве с "Norstat Latviijа" проводился в январе 2026 года и сентябре 2024 года, в нем приняли участие 1 006 респондентов в возрасте от 18 до 76 лет.