Ущерб от елового восьмизубчатого короеда в лесах станет заметен в начале мая

Наша Латвия
Дата публикации: 19.03.2026
Ущерб, нанесённый еловым восьмизубчатым короедом в лесах, станет заметен в начале мая, прогнозирует ведущий исследователь Латвийского государственного института лесной науки «Silava» Агнис Шмитс, пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что короеды начинают летать, когда максимальная суточная температура воздуха достигает +15 градусов, и обычно это происходит в апреле, в том числе в прошлом году лёт короедов начался очень рано — 1 апреля.

В то же время Шмитс подчеркнул, что начало лёта короедов не столь существенно — важно, когда начинается их массовый лёт, что обычно происходит в начале мая, тогда как в прошлом году массовый лёт начался уже в середине апреля.

Эксперт прогнозирует, что повреждения леса короедом можно будет наблюдать с начала мая, а наибольший ущерб ожидается в июне. Во второй половине июля начнётся лёт второго поколения короедов, и их активность сохранится до осени.

Он отметил, что наибольшему риску повреждений подвержены леса в Видземе и Селии, где популяция короедов остаётся высокой, тогда как в остальной части страны она значительно сократилась.

Шмитс добавил, что максимальная активность короедов наблюдалась в 2022 году, когда фиксировались значительные повреждения лесов. Однако в последние три года подряд активность снижается, в том числе из-за дождливого лета прошлого года, когда она была низкой.

Институт «Silava» является учреждением поддержки лесной отрасли, целью которого является получение новых знаний с помощью научных методов и разработка инновационных технологий для содействия устойчивому развитию и конкурентоспособности лесного сектора.

#климат #наука #Латвия #экология #леса
