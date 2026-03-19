Он пояснил, что короеды начинают летать, когда максимальная суточная температура воздуха достигает +15 градусов, и обычно это происходит в апреле, в том числе в прошлом году лёт короедов начался очень рано — 1 апреля.

В то же время Шмитс подчеркнул, что начало лёта короедов не столь существенно — важно, когда начинается их массовый лёт, что обычно происходит в начале мая, тогда как в прошлом году массовый лёт начался уже в середине апреля.

Эксперт прогнозирует, что повреждения леса короедом можно будет наблюдать с начала мая, а наибольший ущерб ожидается в июне. Во второй половине июля начнётся лёт второго поколения короедов, и их активность сохранится до осени.

Он отметил, что наибольшему риску повреждений подвержены леса в Видземе и Селии, где популяция короедов остаётся высокой, тогда как в остальной части страны она значительно сократилась.

Шмитс добавил, что максимальная активность короедов наблюдалась в 2022 году, когда фиксировались значительные повреждения лесов. Однако в последние три года подряд активность снижается, в том числе из-за дождливого лета прошлого года, когда она была низкой.

