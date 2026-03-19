Несмотря на начавшуюся вспышку менингита в Англии, в настоящее время нет оснований опасаться масштабной вспышки в Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Удре.

При этом она подчеркнула, что необходим непрерывный эпидемиологический надзор, чтобы своевременно выявлять и реагировать на любые изменения в распространении заболевания.

На сайте ЦПКЗ указано, что наиболее частыми клиническими проявлениями инвазивной менингококковой инфекции являются менингит (30–60%) и сепсис (20–30%), реже — пневмония и артрит. Симптомы менингита часто включают лихорадку, головную боль и ригидность затылочных мышц, а также тошноту, рвоту и светобоязнь. Менингококковый сепсис характеризуется лихорадкой и петехиальной или пурпурной сыпью, часто сопровождается септическим шоком.

Менингококковая инфекция передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём — при кашле или чихании, а также при контакте с секретами дыхательных путей больного. Заразиться можно как от больного, так и от носителя бактерии без симптомов заболевания.

Удре отметила, что вакцинация против менингококковой инфекции возможна, однако в Латвии она не включена в календарь детских прививок.

Вместе с тем вакцинация рекомендуется людям любого возраста с повышенным риском инвазивной менингококковой инфекции. Важную роль играет и личная гигиена, включая регулярное мытьё рук и отказ от совместного использования предметов, контактирующих со слюной. Для снижения распространения инфекции следует ограничивать тесные контакты с заболевшими.

Также важны меры общественного здравоохранения — своевременное выявление заболевания, информирование и контроль вспышек. Дополнительное значение имеет укрепление общего здоровья за счёт сбалансированного питания, достаточного сна и физической активности.

В прошлом году в Латвии зарегистрировано девять случаев инвазивной менингококковой инфекции — на пять больше, чем в 2024 году.

Как сообщает BBC, в графстве Кент в Англии зафиксирована вспышка менингита, в результате которой уже умерли два человека. Специалисты Агентства по здравоохранительной безопасности Великобритании отметили, что вспышка носит «взрывной характер», при этом один из экспертов заявил, что это самая быстро распространяющаяся вспышка, которую он видел за свою карьеру. Министр здравоохранения Великобритании охарактеризовал ситуацию как беспрецедентную.