Доктор экономики Эдгарс Вольскис в интервью Латвийскому радио призвал к принятию незамедлительных мер по стабилизации цен на горючее - как известно, стоимость дизельного топлива в Латвии сегодня перевалила за 2 евро...

Экономист полагает, что правительству и Сейму вскоре придется "открывать" бюджет и пересматривать расходную часть:

"В бюджете будет меньше денег, поэтому возникает вопрос — мы уменьшаем что? Правильно - расходы. Правительство должно принять решение о сокращении расходов. Есть эти долгие дискуссии о том, что, мол, оптимизация системы госуправления приведет к замедлению тех или иных процессов... Но уже хватит дискуссий - нужны очень, к сожалению, неприятные решения. Думаю, сейчас пора быстро приступать к работам. Нам не нужно ждать лета ", - отметил экономист.