Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвию накроют заморозки - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвию накроют заморозки - синоптики
ФОТО: Unsplash

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до -1...-6 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки будет малооблачно, без осадков. Ночью местами образуются туман и иней.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем составит +8...+12 градусов, лишь в некоторых районах на побережье не поднимется выше +5 градусов.

В Риге в субботу будет преимущественно ясное небо, без осадков. Ветер - слабый. Температура воздуха на восходе понизится до -2 градусов, местами в пригороде - до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 21 марта, составила -29,9 градуса в 1963 году в Даугавпилсе, а рекорд тепла был установлен в 1938 году в Мерсрагсе и Риге и составил +17,9 градуса.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #Латвия #рекорды #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео