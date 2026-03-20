В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до -1...-6 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки будет малооблачно, без осадков. Ночью местами образуются туман и иней.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха днем составит +8...+12 градусов, лишь в некоторых районах на побережье не поднимется выше +5 градусов.

В Риге в субботу будет преимущественно ясное небо, без осадков. Ветер - слабый. Температура воздуха на восходе понизится до -2 градусов, местами в пригороде - до -6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая низкая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 21 марта, составила -29,9 градуса в 1963 году в Даугавпилсе, а рекорд тепла был установлен в 1938 году в Мерсрагсе и Риге и составил +17,9 градуса.