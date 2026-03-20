За последние сутки ледовый затор в Плявиньском водохранилище уменьшился, свидетельствует информация самоуправления Айзкраукльского края и Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В городе Плявиняс река частично освободилась ото льда, у берегов остаются нагромождения льда. Ледовый затор сохраняется ниже по течению от Плявиняс. Уровень воды в Даугаве у Плявиняс примерно на два метра ниже максимума, достигнутого 17 марта.

Лёд тает, и из верховьев реки больше не поступают крупные льдины. На территории Беларуси и России ещё не растаял весь снег, однако не ожидается его стремительное таяние и сильные осадки, поэтому риска наводнений нет.

За последние сутки уровень воды в Даугаве на территории Латвии существенно не изменился, в Плявиньском водохранилище он снизился.

В большинстве рек Латвии половодье уменьшается, продолжается спад уровня воды. В некоторых реках, в том числе Мисе и Айвиексте, сохраняется высокий уровень воды и затоплены поймы.

Синоптики прогнозируют, что в выходные погода будет сухой, на следующей неделе временами ожидаются осадки, однако они, скорее всего, не будут сильными и не вызовут значительного подъёма уровня воды в реках.

Температура воды в реках, озёрах и море составляет +1..+5 градусов.