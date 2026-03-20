В пятницу начнется астрономическая весна 0 315

Наша Латвия
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В пятницу начнется астрономическая весна
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии будет в целом солнечная погода, в первой половине дня в Латгале и Селии сохранится значительная облачность, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Осадки не ожидаются. Ветер будет слабым, северного направления.

Температура воздуха во второй половине дня достигнет +7..+10 градусов, однако на части побережья она не превысит +3..+6 градусов.

В Риге погода прояснится, будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Из-за морского ветра максимальная температура воздуха составит от +3 градусов на севере города до +7 градусов на юге.

Снова усилится влияние антициклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1015 гектопаскалей на востоке Латгале до 1021 гектопаскаля на западе Курземе.

Начнется астрономическая весна

В пятницу в 16:46 наступит равноденствие, и в Северном полушарии Земли начнется астрономическая весна, свидетельствует информация на сайте "timeanddate.com", пишет ЛЕТА.

Весеннее равноденствие — это момент времени, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и переходит в северное небесное полушарие.

День стал длиннее ночи уже 18 марта, поскольку восходом и заходом солнца считается момент, когда у горизонта появляется или исчезает верхний край солнечного диска, а не его центр. На продолжительность светового дня также влияет преломление света в атмосфере.

Астрономическая весна продлится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня в 11:24.

Метеорологическая весна в этом году наступила 27 февраля. Метеорологическое лето начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд достигнет не менее +15 градусов.

В свою очередь, солярная весна началась уже 5 февраля. Самый светлый квартал года, или солярное лето, продлится с 7 мая по 5 августа.

#погода #ветер #Латвия #весна #астрономия #температура #давление
