На платформе общественных инициатив Manabalss.lv опубликовано несколько предложений, касающихся накоплений второго уровня пенсионной системы. Одно из них дошло до Сейма, где не получило поддержки. Однако инициаторы обещают не отказываться от идеи. При этом опыт Эстонии показывает: миллиарды уходят на потребление, а последствия — падение пенсий, рост инфляции и удар по экономике. Готовы ли мы платить такую цену?

Пенсионная система создана для того, чтобы обеспечить всем жителям Латвии хотя бы относительно достойную старость. Ее разрушение — даже с благими намерениями или из популизма — является опасной игрой, которая может привести к мрачным последствиям. Второй уровень пенсионных накоплений предназначен для снижения нагрузки на государственный бюджет, диверсификации рисков за счет привлечения частных управляющих, которые обеспечивают рост этих средств и гарантируют их сохранность до выхода на пенсию. С другой стороны, им также необходима стабильность, поскольку ситуация, при которой каждый участник системы может в любой момент изъять свои накопления, не способствует долгосрочному доверию. В инициативе Manabalss в качестве преимущества указано повышение доверия к пенсионной системе, однако остается непонятным, каким образом ее демонтаж и свободное распоряжение накоплениями могут это доверие укрепить.

Пример Эстонии

В Эстонии возможностью отказаться от второго пенсионного уровня воспользовались около 150 тысяч человек, что составило примерно 20% всех участников системы. Общий объем изъятых средств превысил 1,3 миллиарда евро, из которых после уплаты 20% подоходного налога на счета жителей поступило около 1,1 миллиарда евро. Данные Центрального банка Эстонии показывают, что эти средства в основном не были направлены в долгосрочные инвестиции. Более 55% денег были потрачены в течение первых трех месяцев на текущее потребление, а свыше 40% — на погашение потребительских кредитов и прежних займов. Чаще всего накопления снимали люди трудоспособного возраста от 35 до 55 лет со средними доходами и без других свободных средств.

Член Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука объясняет эту психологическую мотивацию: «В наших условиях, когда из-за геополитической ситуации низкое чувство безопасности, люди стремятся жить сегодняшним днем и не думают о том, что будет через десять лет. Поэтому, я думаю, очень многие сняли бы эти деньги».

Анализируя данные Эстонии, исследователи выявили и другие особенности поведения: расходы на азартные игры в течение двух месяцев после получения денег составили 9%. Экономист Банка Латвии Олег Ткачев отмечает: «Девять процентов от потраченного объема ушло на азартные игры! Это меня просто шокировало. Еще 10% пошли на погашение кредитов, остальное — на потребление».

Член правления IPAS INDEXO Артур Розе подчеркивает: «Пример Эстонии показал, что основными получателями выплат были финансово уязвимые группы — люди старшего возраста с более низким образованием и доходами. То есть именно те, у кого в старости не будет других накоплений. Не секрет, что следующему правительству Эстонии пришлось исправлять это решение».

Макроэкономическое влияние

В экономику Эстонии резко поступила сумма, эквивалентная 4,6% годового ВВП. Люди активно покупали автомобили, электронику и товары для дома. Потребление среди получателей выросло на 87% за месяц и на 29% за квартал.

Инна Штейнбука описывает ситуацию так: «В течение одного месяца в экономику поступил объем средств, сопоставимый с ВВП страны, и люди начали активно тратить. Это в первый год способствовало росту ВВП, но уже в следующем году последовало его снижение».

Этот скачок спроса увеличил квартальную инфляцию на 1–2 процентных пункта. Через год показатели домохозяйств вернулись к прежнему уровню. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал охарактеризовал реформу резко:

«Разрешение досрочного изъятия накоплений второго уровня было очень большой ошибкой. Это было крупнейшее преступление против будущего».

Демографические факторы

Экономист Олег Ткачев предупреждает: «Размер пенсий в будущем будет снижаться по отношению к зарплатам, поскольку демографическая ситуация в Латвии не улучшается. Число налогоплательщиков сокращается. Если из и без того небольшой пенсии убрать второй уровень, многие окажутся близки к минимальной пенсии».

Инна Штейнбука соглашается: «Количество работающих, которые содержат пенсионеров, уменьшается, и государство вскоре не сможет выплачивать пенсии в прежнем объеме. Второй уровень компенсирует этот демографический процесс».

Директор департамента социального страхования Министерства благосостояния Сандра Стабиня отмечает отличие от Эстонии: «В Эстонии есть базовая пенсия. У нас ее нет — система основана на взносах и гарантированных размерах». Она также подчеркивает, что инфляция учитывается в индексации пенсий и система имеет встроенные механизмы защиты.

Влияние на финансовый сектор

Массовое изъятие средств ударило бы по рынку капитала. Инна Штейнбука предупреждает: «Мы не должны так наказывать латвийский рынок капитала, которому и так необходимы местные инвестиции».

Олег Ткачев добавляет: «Банки становятся слишком осторожными. Они перестают инвестировать в более рискованные, но доходные активы, потому что люди могут в любой момент забрать деньги».

Сандра Стабиня подчеркивает: «Вы не сможете себя защитить — последствия коснутся всех. Если потребуется повышать налоги или перераспределять средства, это затронет и тех, кто деньги не снимал».

Артур Розе также отмечает: «Мы не можем инвестировать в трудно реализуемые активы, если в любой момент может понадобиться выплата значительных сумм клиентам».

Допустимы ли исключения?

Иногда предлагается разрешить использование накоплений для бизнеса или покупки жилья. Однако Инна Штейнбука считает: «Для среднего человека накопления второго уровня недостаточны, чтобы начать серьезный бизнес или купить жилье».

Она поддерживает лишь одно исключение: «В Эстонии деньги могли снять люди с тяжелыми заболеваниями. Такой подход я полностью поддерживаю».

Сандра Стабиня предупреждает об опасности расширения исключений: «Если разрешено одному — разрешат и другому. Это создает большой риск».

Она напоминает, что пенсионная система защищает от потери дохода в старости, а риски лечения должны покрываться медицинским страхованием и добровольным третьим пенсионным уровнем, из которого средства можно получить раньше — с 55 лет.