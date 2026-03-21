В воскресенье в Латвии будет комфортная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье ожидается незначительная облачность и слабый ветер, без осадков. Местами образуется туман, видимость будет осложнена не только в ночные часы, но и ранним утром. Воздух остынет до +1...- 4 градусов.

В Риге ночью будет преимущественно ясно и сухо, ветер прогнозируется слабый. Минимальная температура воздуха составит от 0 до -2 градусов.

В воскресенье прогнозируются комфортные погодные условия. Несмотря на переменную облачность, день пройдет без осадков. Будет дуть слабый ветер, столбики термометров поднимутся до +7...+12 градусов, только местами на побережье будет немного прохладнее.

Как и в предыдущие дни, в воскресенье новых рекордов тепла не прогнозируется. Самая высокая температура 22 марта за всю историю метеонаблюдений была зафиксирована в 2007 году в Скулте Лимбажского края - тогда воздух прогрелся до +19 градусов.