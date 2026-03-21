Уже в ближайшие годы военнослужащие Службы государственной обороны (СГО) получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций Национальных вооруженных сил, сообщил порталу "sargs.lv", созданному Министерством обороны, командующий Силами специальных операций (SPECOP) НВС полковник-лейтенант Айнар Рауза.
Когда именно военнослужащие СГО смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется, однако это может произойти в ближайшие несколько лет. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов.
Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций (SPECOP), способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения "зеленые береты", однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций.
Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка; оно будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях.
