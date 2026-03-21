Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Защита данных - имеют ли право родители требовать у школы копии контрольных работ своих детей

Дата публикации: 21.03.2026
LETA
ФОТО: Unsplash

Проверочные работы учащихся считаются персональными данными, однако выдача их копий родителям после проведения соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR), подчёркивает Государственная инспекция данных (DVI).

Инспекция получила обращения родителей, которым школы отказывали в выдаче контрольных работ или их копий. Родители хотят получить эти материалы, чтобы оценить успеваемость ребёнка и комментарии учителя, а также понять, какие шаги нужны для улучшения знаний.

DVI отмечает, что иногда школы обосновывают отказ требованиями защиты персональных данных. Однако важно учитывать, что по законам об образовании родители или законные представители имеют право получать информацию, связанную с обучением и воспитанием ребёнка.

Что говорят суды

Судебная практика также подтверждает, что: ответы ученика в работе, а также замечания проверяющего являются персональными данными. Суд Европейского союза в решении 2017 года указал, что ответы отражают уровень знаний, мышление и способности ученика, а значит напрямую связаны с конкретным человеком.

Замечания учителя также считаются персональными данными, поскольку: отражают оценку конкретного ученика, и одновременно являются информацией о самом проверяющем.

Почему школы должны выдавать копии

Если школа отказывает, ссылаясь на защиту данных учителя, DVI подчёркивает: у ученика и его родителей есть законный интерес получить эту информацию; такая обработка данных обычно считается допустимой и соразмерной.Поскольку контрольная работа связана с учебным процессом и профессиональной деятельностью педагога, её выдача родителям соответствует требованиям законодательства о защите данных.

👉 Вывод: школа не может просто отказать — в большинстве случаев родители имеют право получить копию контрольной работы ребёнка.

#образование #школа #родители #учителя
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
1
0
1

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео