Проверочные работы учащихся считаются персональными данными, однако выдача их копий родителям после проведения соответствует требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR), подчёркивает Государственная инспекция данных (DVI).

Инспекция получила обращения родителей, которым школы отказывали в выдаче контрольных работ или их копий. Родители хотят получить эти материалы, чтобы оценить успеваемость ребёнка и комментарии учителя, а также понять, какие шаги нужны для улучшения знаний.

DVI отмечает, что иногда школы обосновывают отказ требованиями защиты персональных данных. Однако важно учитывать, что по законам об образовании родители или законные представители имеют право получать информацию, связанную с обучением и воспитанием ребёнка.

Что говорят суды

Судебная практика также подтверждает, что: ответы ученика в работе, а также замечания проверяющего являются персональными данными. Суд Европейского союза в решении 2017 года указал, что ответы отражают уровень знаний, мышление и способности ученика, а значит напрямую связаны с конкретным человеком.

Замечания учителя также считаются персональными данными, поскольку: отражают оценку конкретного ученика, и одновременно являются информацией о самом проверяющем.

Почему школы должны выдавать копии

Если школа отказывает, ссылаясь на защиту данных учителя, DVI подчёркивает: у ученика и его родителей есть законный интерес получить эту информацию; такая обработка данных обычно считается допустимой и соразмерной.Поскольку контрольная работа связана с учебным процессом и профессиональной деятельностью педагога, её выдача родителям соответствует требованиям законодательства о защите данных.

👉 Вывод: школа не может просто отказать — в большинстве случаев родители имеют право получить копию контрольной работы ребёнка.