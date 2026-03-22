До 30 апреля в Латвии временно действуют повышенные коэффициенты для пособий по жилью. На минувшей неделе рижское самоуправление обнародовало пошаговую инструкцию как его получить.

Помощь жителям в период высоких счетов за отопление позволяет получить поддержку даже тем, кто ранее не соответствовал критериям по доходам.

Проверьте право на получение

Пособие полагается домохозяйствам, чьи доходы после оплаты за найм и коммунальных услуг (по нормативам) оказываются ниже установленного порога.

Благодаря новым коэффициентам, на помощь теперь могут претендовать, например, одинокие пенсионеры с доходами до 700-800 евро.

Если вы уже получаете жилищное пособие, перерасчет с учетом новых коэффициентов происходит автоматически — подавать новое заявление не нужно.

Если же вы обращаетесь впервые, необходимо подать заявление в Социальную службу Рижской думы.

Антра Габре, представитель самоуправления Риги:

"Поддержка на покрытие расходов, связанных с содержанием жилья, не предоставляется автоматически всем жителям Риги. Пособие могут получать только те домохозяйства, которые соответствуют критериям, указанным в нормативных актах.

Проверка для получателей пособий распространяется на всех. В тех домохозяйствах, где проживают только пенсионеры/инвалиды, условия оцениваются каждые шесть месяцев, а те, где хотя бы один человек трудоспособного возраста — каждые три месяца.

При оценке учитываются несколько факторов: доход домохозяйства, материальное состояние, включая движимое и недвижимое имущество, находящееся в распоряжении каждого человека, а также накопленные средства.

Для оценки дохода каждый член домохозяйства должен предоставить в Рижскую социальную службу документы, подтверждающие доход за последние три полных календарных месяца (включая обязательные документы, а также выписки по счетам кредитных учреждений или систему оплаты почты), а также квитанции за аренду и коммунальные услуги, связанные с использованием жилых помещений.

Те жители, которые не были оценены и не получили жилищное пособие за январь и февраль, но получили пособие сейчас, в марте, — не будут получать пособия за предыдущие месяцы. Им могут предоставлять льготы только с момента подачи заявления в социальную службу и проверки их финансовой ситуации".

Куда отправлять заявление на помощь

электронно: через портал Latvija.gov.lv (используя электронную подпись или интернет-банк).

лично: в одном из территориальных центров Социальной службы Риги (рекомендуется предварительная запись по телефону рижской информационную линии: 80001201).

почтой: отправив подписанное заявление - Рига, ул. Базницас 19/23 (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010). Информативный телефон - 1201.

Ключевые изменения в 2026-м году

Жилищное пособие с 1 января по 30 апреля рассчитывается по определённой формуле: учитываются доходы домохозяйства, гарантированный минимальный порог дохода (GMI) и нормативные расходы на жильё.

В 2026 году порог GMI для первого и единственного человека в домохозяйстве составляет 187 евро, для других — 131 евро.

Сумма жилищного пособия для лица пенсионного возраста, проживающего отдельно, или лица с инвалидностью, проживающего отдельно = 187 евро, умноженные на коэффициент 2,5, плюс сумма расходов на жильё и минус доход.

Сумма жилищного пособия для домохозяйства, состоящего только из пенсионеров или лиц с инвалидностью = (187 евро 131 евро) x коэффициент 2 сумма жилищных расходов – доход.

Сумма жилищного пособия для двух родителей и ребёнка = (187 131 131 131) x коэффициент 2 сумма жилищных расходов – доход (без учёта государственного семейного пособия для ребёнка).

Опытным путем выяснилось, что после всех арифметических действий и подачи заявлений, в среднем по Латвии размер пособия вырос на 46 евро в месяц.