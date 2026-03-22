В Латвии в понедельник ожидается сухая и спокойная погода, но в последующие дни облачность и осадки увеличатся, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью на понедельник будет небольшая облачность, погода останется сухой, дунет слабый ветер. Местами образуется туман, который будет затруднять видимость не только ночью, но и ранним утром. Температура воздуха понизится до +1…-4 градусов.

В ночь на понедельник в Риге небо в основном ясное, осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер со скоростью 2–4 метра в секунду. Минимальная температура воздуха составит +1 градус, в пригородах она понизится до -1 градуса.

В понедельник в Риге ожидается достаточно солнечная погода, осадков не прогнозируется. Ветер южный и юго-западный со скоростью 3–6 метров в секунду. Максимальная температура воздуха достигнет +13 градусов.

В понедельник во многих регионах страны день будет относительно солнечным и без осадков. Температура воздуха повысится до +7…+12 градусов, на побережье местами будет на один градус прохладнее.

В начале новой рабочей недели к Латвии подойдет обширный циклон с севера, поэтому облачность снова будет появляться чаще. С вторника количество осадков на территории страны увеличится, но температура воздуха останется примерно такой же, как и раньше.

Во второй половине недели с запада в Латвию может прийти новая зона осадков, а также погода станет теплее — ночью сохранится положительная температура, и есть вероятность, что днем столбик термометра превысит отметку +15 градусов.