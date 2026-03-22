Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Воскресенье будет по-весеннему тёплым 0 503

Наша Латвия
Дата публикации: 22.03.2026
LETA
Изображение к статье: Воскресенье будет по-весеннему тёплым

В воскресенье в Латвии ожидается по-весеннему тёплая погода, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

День пройдёт при спокойных погодных условиях. Хотя временами солнце будут закрывать облака, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +8…+13°C, лишь местами на побережье будет немного прохладнее.

Как и в предыдущие дни, новых температурных рекордов не прогнозируется. Самый тёплый 22 марта за всю историю наблюдений был в 2007 году, когда в Скулте (Лимбажский край) температура достигла +19,0°C.

В Риге ожидается небольшая облачность и сухая погода. При солнечной погоде температура составит около +10…+12°C.

Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #Латвия #весна #солнце #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео