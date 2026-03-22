В воскресенье в Латвии ожидается по-весеннему тёплая погода, сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

День пройдёт при спокойных погодных условиях. Хотя временами солнце будут закрывать облака, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +8…+13°C, лишь местами на побережье будет немного прохладнее.

Как и в предыдущие дни, новых температурных рекордов не прогнозируется. Самый тёплый 22 марта за всю историю наблюдений был в 2007 году, когда в Скулте (Лимбажский край) температура достигла +19,0°C.

В Риге ожидается небольшая облачность и сухая погода. При солнечной погоде температура составит около +10…+12°C.