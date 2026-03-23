Вернемся в наши палаты. Теперь в них – не залежишься: упал, очнулся, подлечился – марш домой.

Вот таковы постулаты Минздрава ЛР: «Цель есть уменьшить среднюю продолжительность лечения. Пациенту услуга ухода за здоровьем обеспечивается за кратчайший период времени, уменьшая затраты койко-дней стационарного ухода и позволяя обеспечить больше обеспечение доступности услуг в случае неотложной госпитализации».

То бишь, в переводе с бюрократического: больницы будут изначально разгружать, с расчетом на потребности медицины катастроф. Вдруг привезут пораненых натовских военных – причем, не факт даже, что из самой Латвии. Прибалтийский-то фронт, потенциальный – он ведь ого-го! Общая протяженность границ Латвии, Литвы и Эстонии с Россией и Беларусью составляет более 1600 километров.

Судя по всему, латвийский министр здоровья Х.Абу Мери рассчитывает на беззаветные подвиги врачей и сестер. Поскольку национальный профсоюз работников здоровья и социального ухода уже заявил в обращении к Комиссии Сейма: «не включена четкая, средняя и долгосрочная политика оплаты лечащего персонала». Конкурентных зарплат в отрасли – нет!

Председатель профсоюза Лига Бариня привела расчеты, по которым для удовлетворения неотложных потребностей медиков ЛР, было бы нужно выплатить 560 млн евро. Немало, но… всего чуть больше четверти военного бюджета.

Купили бы, да геополитика не позволила

Вообще, когда что-либо в Минздраве не получается, то тут же отыскивают объективные причины: «Поставка товаров по средствам индивидуальной защиты задерживалась и не производилась до конца 2025 года с учетом геополитической ситуации в мире… Плановая закупка на приобретение аппаратов внешней фиксации завершилась безрезультатно, так как предмет закупки технологически сложен и на рынке ограничено количество соответствующих предложений».

Вообще же, даже спустя 4 года после того, как «война отменила ковид», ведомство Хосама Абу Мери продолжает ссылаться на коронавирус. Например, по части прямых выплат лечебным учреждениям показатели Латвии «можно объяснить пандемией COVID-19 и выделением дополнительного финансирования из госбюджета на здравоохранение».

Ну теперь все понятно – деньги, и ничего, кроме денег. Ну, и чуточку государственной безопасности – ведь случай реаниматолога Полупана, который, будучи гражданином РФ и спасителем Навального, не получил доступа к работе от местной контрразведки, это уже за гранью рассудка. Даже в Deutsche Welle показали – прямо тебе пример средневековых страхов врачей-отравителей, которые специально заражают чумой… Дикость? Но именно так выглядят параноидальные поиски людей с паспортами «государств-агрессоров».