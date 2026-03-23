Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики предупредили о перемене погоды на этой неделе 0 3598

Наша Латвия
Дата публикации: 23.03.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики предупредили о перемене погоды на этой неделе

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Во вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода со слабым и умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха ночью понизится до +2…-3 градусов, а днем составит +7...+12 градусов.

В среду южный ветер усилится до 13-18 метров в секунду, небо будет преимущественно облачным, во многих регионах пройдут дожди, а воздух прогреется до +9...+14 градусов.

В четверг сохранится облачная погода, дождь возможен в основном на востоке страны. Температура воздуха ночью не опустится ниже нуля, а днем составит +6...+11 градусов.

Согласно текущим прогнозам, выходные могут пройти без существенных осадков. Ночи будут более прохладными, а послеобеденные часы - немного теплее.

В начале апреля возможно похолодание и кратковременный снег.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео