Синоптики предупредили о погоде во вторник в Латвии

Дата публикации: 23.03.2026
ФОТО: LETA

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью понизится до +2...-3 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +8...+12 градусов, местами на побережье температура не превысит +6 градусов.

В Риге осадков не ожидается, днем сквозь облака будет выглядывать солнце. Ветер - южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опустится до +2 градусов, в пригороде - до -1 градуса. Во второй половине дня воздух прогреется до +11 градусов.

