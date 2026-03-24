Во вторник в Латвии сквозь облака будет светить солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Вечером местами по стране, начиная с запада, пройдёт небольшой дождь.

При слабом южном, юго-западном ветре максимальная температура воздуха составит от +6 градусов местами на побережье до +10..+12 градусов на большей части территории страны.

В Риге небо будет частично облачным, осадки не ожидаются, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +11 градусов.

На северо-западе Европы расположен циклон, его влияние усилится и в Латвии. Атмосферное давление составит 1014–1017 гектопаскалей на уровне моря.