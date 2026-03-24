Середина марта была на пять градусов теплее нормы 0 127

Наша Латвия
Дата публикации: 24.03.2026
BB.LV
ФОТО: LETA

Средняя температура воздуха во второй декаде марта в Латвии достигла +5,3 градуса, что на 5,1 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

С 27 февраля в Латвии продолжается волна тепла, за это время побито 124 температурных рекорда.

Самая высокая температура воздуха в середине марта составила +17,1 градуса 14 числа в Лиепае и Павилосте, а самая низкая — до -6 градусов — была зафиксирована 19 марта в Мадоне.

Количество осадков в среднем по стране во второй декаде месяца составило 4,7 миллиметра, или 37% от нормы. Больше всего осадков — 12,5 миллиметра — выпало в Айнажи, а меньше всего — в Екабпилсе, где зарегистрировано всего два миллиметра.

Средняя относительная влажность воздуха в середине марта составила 77% — от 67% в Екабпилсе и Резекне до 86% в Павилосте и Вентспилсе.

Самые сильные порывы ветра — 19,8 метра в секунду — были зафиксированы 13 марта в Павилосте.

Читайте нас также:
#климат #погода #ветер #Латвия
