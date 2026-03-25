В предстоящие выходные в Латвии ожидается в основном солнечная погода, при этом ночью во многих местах температура воздуха опустится ниже нуля, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

В четверг дождевые облака переместятся из Курземе в восточную часть страны. Ночью ветер стихнет, и температура воздуха не опустится ниже +1..+6 градусов; днём в Курземе вновь усилится южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +5..+11 градусов.

В пятницу и субботу ожидается преимущественно солнечная погода, в воскресенье облачность может увеличиться, однако существенных осадков не прогнозируется. При слабом ветре ночью местами будет образовываться туман. Минимальная температура воздуха составит +2..-4 градуса. Днём температура повысится до +8..+13 градусов, примерно на один градус прохладнее будет на части побережья.

Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", в первой половине апреля в Латвии ожидается более прохладная погода, чем в марте, и временами возможен снег.