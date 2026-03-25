В Латвии в четверг, 26 марта, начнут работать новые участки контроля средней скорости на Лиепайском и Резекненском шоссе, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Latvijas valsts ceļi», пишет ЛЕТА.

Контроль средней скорости начнется на Лиепайском шоссе (A9) на участке от Апшупе до Тилтини протяженностью 17,6 километра, а также на главной государственной автодороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница России (A12), или Резекненском шоссе, — от Варакляни до Кристцели (7,6 километра) и от Грейшкани до 108-го километра дороги A12 (1,8 километра).

На этих участках оборудование будет контролировать среднюю скорость движения, проверять наличие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), действующего техосмотра, а также оплату дорожного сбора.

Планируется, что в этом году на государственных автодорогах начнут работать в общей сложности 17 новых участков контроля средней скорости.

До мая предусмотрено подключение оставшихся трех участков — на Рижской окружной дороге Саласпилс–Бабите (A5) за каналом Миса до автозаправочной станции «Virši» (5,9 километра), на дороге Тинужи–Кокнесе (P80) от двухуровневой развязки с дорогой Аугшлигатне–Скривери (P32) до кольцевой развязки у Кокнесе (19,2 километра), а также на Талсинском шоссе (P128) от Рагациемса до Клапкалнциемса (5,8 километра).

Согласно результатам открытого конкурса, оборудование на 17 участках устанавливает ООО «Reck», сумма договора составляет 1 990 379 евро с НДС. В нее входят поставка, установка, а также обслуживание оборудования и системы в течение пяти лет. Работы финансируются за счет средств Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, которые выделяет Совет по безопасности дорожного движения.

Ранее в Латвии уже действовали 16 участков контроля средней скорости, которые были выбраны с учетом статистики дорожно-транспортных происшествий за последние три года, общей интенсивности движения, доли грузового транспорта и организации движения, включая запреты на обгон, сообщили в «Latvijas valsts ceļi».

Контроль средней скорости является одним из инструментов повышения безопасности дорожного движения, отметили в компании, добавив, что статистика по авариям на этих 16 участках показывает снижение числа ДТП, в том числе тяжелых.

Система контроля средней скорости — это автоматическое решение для мониторинга движения, которое определяет среднюю скорость транспортного средства на конкретном участке дороги на основе времени его прохождения. Оборудование, установленное в начале и конце контролируемого участка, фиксирует время въезда и выезда транспортного средства, на основании чего рассчитывается его средняя скорость.

По данным Firmas.lv, «Reck» в 2024 году работала с оборотом 29,651 миллиона евро и прибылью 1,218 миллиона евро. Компания зарегистрирована в 2000 году, ее основной капитал составляет 7100 евро. 40% капитала «Reck» принадлежит ООО «Topos L» (единственный владелец — Янис Колс), 35% — АО «A.C.B.», а 25% — ООО «GK2V In» (единственный владелец — Виестурс Кагис).

ГАО «Latvijas valsts ceļi» создано в конце 2004 года и принадлежит государству. Компания управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование дорожной сети и организует закупки для государственных нужд. В ее управлении находится более 20 000 километров государственных автодорог.