В Скандинавии усиливается циклон. Это повлияет и на погоду в Латвии

Дата публикации: 25.03.2026
Изображение к статье: В Скандинавии усиливается циклон. Это повлияет и на погоду в Латвии
ФОТО: LETA

В среду в Латвии значительно усилится южный ветер, а воздух прогреется до +11..+16 градусов, прогнозируют синоптики, пишет LETA.

Порывы южного ветра достигнут 13–18 метров в секунду, на западе Курземе — до 20 метров в секунду.

Местами пройдёт небольшой дождь, больше осадков ожидается вечером в Курземе. Сквозь облака будет выглядывать солнце.

В Риге в первой половине дня возможен небольшой дождь, во второй половине дня ожидаются порывы южного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +14 градусов.

В Скандинавии усиливается циклон. Атмосферное давление в Латвии составляет от 997 гектопаскалей на северо-западе страны до 1006 гектопаскалей на юго-востоке (на уровне моря). Давление продолжает снижаться.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), температурный рекорд 25 марта в стране составляет +18,4 градуса и был зафиксирован в 1973 году в Скривери.

