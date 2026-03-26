В мировой экономике могут уже разворачиваться кризисные процессы, однако они пока не получили официального признания. Такое мнение высказала лектор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Лига Лейтане.

По ее словам, если внимательно проанализировать динамику фондовых рынков за более длительный период, можно увидеть отчетливые тревожные тенденции. «Если мы посмотрим, что происходит на биржах и на фондовых рынках в долгосрочной перспективе, мы фактически видим тенденции, указывающие на кризис, просто он не объявлен, как это было в 2008–2009 годах», — отметила специалист.

Экономист подчеркнула, что о начале кризисных процессов свидетельствует целый ряд факторов. Среди них — «сотрясения на фондовых рынках, изменения спроса и предложения, а также множество других разнонаправленных процессов».

При этом, по мнению Лейтане, общество и в определенной степени государственные институты пока предпочитают игнорировать происходящее. «Сейчас мы пытаемся делать вид, что в мире все в порядке, но на самом деле потрясений так много, что это уже заставляет думать: мы находимся в кризисной ситуации», — пояснила она.

Эксперт добавила, что ключевая особенность текущего момента — отсутствие прямого признания проблемы. «Мы просто пока не называем это кризисом, не говорим об этом вслух и продолжаем жить по спокойным принципам», — сказала Лейтана.

В то же время, как она отметила, определенные сигналы уже поступают и со стороны государства. «Государство в то же время уже начинает высказываться о том, как действовать в условиях кризиса», — подчеркнула экономист. Таким образом, по оценке специалиста, нынешняя ситуация может напоминать «скрытую фазу» кризиса — период, когда ключевые признаки уже налицо, но официального признания и соответствующей реакции пока нет.