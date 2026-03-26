В этом году централизованные экзамены в 9-х классах будут сдавать около 17 000 учащихся. В средней школе количество сдающих каждый экзамен различается, однако экзамен по математике на оптимальном уровне будут сдавать примерно 17 тысяч будущих выпускников, сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

При этом как для основной школы, так и для старших классов в этом году предусмотрены изменения в порядке проведения экзаменов.

В этом году предусмотрены два вида государственных проверочных работ. Один из них — мониторинговые работы, для которых не требуется достижение определённого результата, чтобы они считались сданными. При этом они дают школам и агентству информацию о том, что необходимо улучшить в учебном процессе.

Второй вид — централизованные экзамены, где ученикам 9-х классов необходимо дать не менее 15% правильных ответов, чтобы экзамен считался сданным. В прошлом году этот порог был ниже — 10%, поэтому можно сказать, что в этом году окончить основную школу будет сложнее.

Старшеклассникам необходимо набрать не менее 20% правильных ответов для сдачи экзамена.

Директор VIAA: минимальный порог должен быть достижим для каждого

Каждый год есть ученики, не сдавшие экзамены или недовольные ожидаемыми результатами. Директор Агентства Инта Озола считает, что каждый, кто участвовал в учебном процессе, должен быть способен набрать хотя бы эти 20%.

«Государственные экзамены всегда были чувствительной темой, и это логично, ведь каждого молодого человека волнуют результаты и дальнейший жизненный путь. Переживают и родители, и учителя, потому что все хотят наилучшего результата. Поэтому, думая о поддержке учеников, учителей и родителей, в этом году мы подготовили гораздо более широкий спектр помощи», — отметила Озола. Например, одной из форм поддержки станут видеолекции.

В этом году — несколько изменений

Для учащихся 9-х классов в этом году, в отличие от прошлого, будет только два централизованных экзамена, так как вместо экзамена по иностранному языку школьники пишут мониторинговую работу. Также предстоит сдать мониторинговую или диагностическую работу по естественным наукам. Мониторинговые работы пройдут уже в апреле, а первый экзамен для 9-х классов — по латышскому языку — состоится 19 мая. Второй экзамен — по математике — запланирован на неделю позже.

Для старшеклассников к трём обязательным экзаменам на оптимальном уровне — латышский язык, математика и иностранный язык — добавлен обязательный экзамен по одному из предметов естественных наук. На углублённом уровне, в свою очередь, обязательно нужно сдавать только один предмет. Конечно, некоторые ученики сдают больше экзаменов по собственному желанию, но это не обязательно.

В предыдущие два года старшеклассники выполняли мониторинговые работы по естественным наукам и в среднем набирали 30-40% правильных ответов.

Экзамен по естественным наукам не является обязательным для учащихся профессиональных учебных заведений, а также для тех, кто уже сдавал мониторинговую работу в прошлом году.

Традиционно больше всего не сдавших — по математике

Обычно наибольшее число не сдавших приходится на экзамен по математике. В прошлом году их количество сократилось, что объяснялось не упрощением экзамена, а более понятным содержанием. В этом году разработчики экзамена продолжили работу в том же направлении, отметила старший эксперт отдела проверочных работ общего образования Лиене Пургайле.

«В этом году мы работаем по тому же сценарию, что и в прошлом году, поскольку он оказался успешным», — сказала Пургайле.

Таким образом, и в этом году вопросы экзаменов должны быть хорошо понятны.

Сертификаты о сдаче экзаменов выпускники основной школы получат 26 июня, а выпускники средней школы — 3 июля.