Также прокуратура оценить заявление от сеймовской оппозиции с просьбой начать еще один уголовный процесс.

Генпрокурор Арминс Мейстерс сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ подтвердил, что созданный при Генпрокуратуре новый департамент госбезопасности готовится перенять у KNAB расследование уголовного дела по поводу реализации проекта Rail Baltica. В рамках этого уголовного процесса будет оцениваться и ответственность должностных лиц, принимавших в разные годы решения по Rail Baltica.

Также генпрокурор подтвердил, что сегодня получено заявление депутатов Сейма от партии "Латвия на первом месте" о необходимости проверить обоснованность резкого удорожания проекта века и возможную бесхозяйственность, планируя проект века без учета имеющихся финансовых ресурсов на его реализацию. Прокуратура проверит, содержит ли заявление какие-то новые факты.