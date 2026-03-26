Прокуратура готовится перенять «дело Rail Baltica» 2 654

Наша Латвия
Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Прокуратура готовится перенять «дело Rail Baltica»

Также прокуратура оценить заявление от сеймовской оппозиции с просьбой начать еще один уголовный процесс.

Генпрокурор Арминс Мейстерс сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ подтвердил, что созданный при Генпрокуратуре новый департамент госбезопасности готовится перенять у KNAB расследование уголовного дела по поводу реализации проекта Rail Baltica. В рамках этого уголовного процесса будет оцениваться и ответственность должностных лиц, принимавших в разные годы решения по Rail Baltica.

Также генпрокурор подтвердил, что сегодня получено заявление депутатов Сейма от партии "Латвия на первом месте" о необходимости проверить обоснованность резкого удорожания проекта века и возможную бесхозяйственность, планируя проект века без учета имеющихся финансовых ресурсов на его реализацию. Прокуратура проверит, содержит ли заявление какие-то новые факты.

Читайте нас также:
#прокуратура #депутаты Сейма #уголовный процесс #Rail Baltica #KNAB
Эдуард Эльдаров
