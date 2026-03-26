В этом году девятиклассникам предстоит сдавать только два централизованных экзамена - по латышскому языку и математике - и набрать не менее 15%. Знания иностранного языка будут проверяться в формате мониторинговой работы. Впервые выпускникам основной школы предстоит и диагностическая работа по естественных наукам.

В средней школе необходимо сдать не менее четырех централизованных экзаменов - по латышскому языку, математике, иностранному языку и естественным наукам. Один из них, по желанию, - на высшем уровне. Порог сдачи экзаменов - не ниже 20%.

Первая государственная проверочная работа - мониторинговая работа по иностранному языку для девятиклассников - состоится 22-24 апреля, а сессия централизованных экзаменов для девятиклассников начнется 19 мая с экзамена по латышскому языку. По математике экзамен запланирован на 26 мая, на 28 апреля - диагностическая работа по естественным наукам. 17 344 ученика записались на экзамен по математике, 17 221 - по латышскому языку. 16 926 девятиклассников планируют сдавать экзамен по иностранному языку.

Для учащихся средних школ экзаменационный марафон начнется 11 мая с социальных наук, а закончится 12 июня географией. Учащиеся средних школ будут сдавать экзамены по иностранному языку с 25 по 28 мая, по математике - 1 июня, по латышскому - с 3 по 5 июня. В предыдущие годы учащиеся средних школ должны были написать мониторинговую работу по естественным наукам, а в этом году им предстоит сдавать экзамены по химии, физике или биологии - 18, 20 и 22 мая соответственно. Экзамен по латышскому языку будут сдавать 16 476 учеников, по английскому языку - 15 540, по физике - 2 406, по химии - 2 045, по биологии - 5 446, а по естественным наукам - 2 320.

Выдача свидетельств об окончании основной школы запланирована на 26 июня, а свидетельств об окончании средней школы - на 3 июля. Как напомнил руководитель отдела экзаменов Государственного агентства развития образования Каспарс Шпуле, для получения свидетельства об окончании основной школы выпускник 9-го класса должен иметь годовые оценки по всем предметам и только по одному из них оценка может быть ниже четырех баллов. Руководитель ГАРО Инга Озола признала, что система экзаменов в Латвии очень сложная.