Угроза беспилотника: почему не было SMS-оповещения? Отвечает генерал 11 1791

Дата публикации: 26.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Угроза беспилотника: почему не было SMS-оповещения? Отвечает генерал
ФОТО: пресс-фото

Для оповещения местных жителей о возможной угрозе, которую представлял дрон, не хватило времени, заявил командующий Национальными вооружёнными силами, генерал-майор Каспар Пуданс в интервью программе «Утренняя панорама», пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что для предоставления точной информации тем жителям, которых могла затронуть потенциальная угроза, требуется определённое время, чтобы понять возможное направление и траекторию угрозы. В данном случае времени на предупреждение было слишком мало.

Пуданс признал, что отдельные индикаторы и сенсоры не предоставили желаемой информации, которая позволила бы быстрее оценить ситуацию. Он отметил, что пока проводилась оценка угрозы и расчёты, объект уже покинул территорию Латвии или взорвался и больше не представлял опасности.

По словам командующего НВС, первоначально основной акцент был сделан на сбор ответственных структур, чтобы как можно быстрее понять ситуацию и её дальнейшее развитие. Когда было установлено, что угрозы для населения больше нет, было принято решение не проводить оповещение.

Пуданс добавил, что ситуация будет проанализирована. Он напомнил, что до сих пор сотовая рассылка предназначалась не для успокоения жителей, а для призыва к конкретным действиям. В то же время будет оценено, дало бы ли оповещение после инцидента необходимый эффект.

Он также допустил, что в дальнейшем для информирования местных жителей в подобных ситуациях могут использоваться и другие решения, например, передача информации непосредственно на месте.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс в интервью программе «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении указал, что ситуацию можно моделировать, если в конкретном районе распространяется предупреждающее сообщение. В то же время необходимо оценить, не приведёт ли такое предупреждение к более негативным последствиям, чем сам инцидент.

Министр подчеркнул, что из каждого подобного случая нужно извлекать уроки, однако следует учитывать, что ответственные службы провели оперативную работу и в каждой ситуации принимали конкретные решения. По словам Чударса, в настоящее время нет оснований говорить о предупреждении широкого круга населения в связи с конкретным инцидентом на определённой территории.

Ранее сообщалось, что на этой неделе во всех трёх странах Балтии залетели и взорвались дроны. Вероятнее всего, они были нацелены на объекты в России в рамках обороны Украины от российской агрессии, но отклонились от курса или были сбиты с него средствами радиоэлектронной борьбы.

Должностные лица стран Балтии подчеркнули, что это последствия полномасштабной агрессии России и следует учитывать, что подобные инциденты могут повторяться.

В понедельник рано утром в Литве, в Варенском районе, недалеко от границы с Беларусью, дрон упал на замёрзшее озеро Лависас.

В воздушное пространство Латвии дрон в ночь на среду залетел со стороны России и взорвался в Краславском крае примерно в километре от центра Свариньской волости, а другой кратковременно залетел со стороны Беларуси и направился в сторону России.

В свою очередь, на северо-востоке Эстонии дрон, залетевший из воздушного пространства России, утром в среду врезался в дымовую трубу электростанции Аувере.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что упавший и взорвавшийся летательный аппарат был украинским дроном, предназначенным для цели в России.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также признал, что беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии и детонировавший, был украинским дроном, который, по всей видимости, был частью скоординированной операции Украины против объектов в России.

В ночь на среду Украина атаковала дронами порты Усть-Луга и Выборг в Ленинградской области России. До этого украинские дроны нанесли удар по порту Приморск на северо-западе России. Эти порты расположены на побережье Финского залива Балтийского моря.

