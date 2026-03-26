Военное наследие в странах Балтии становится всё более значимым направлением туризма, однако одновременно возникает сложный вопрос — как рассказывать о чувствительной истории современно и ответственно, сообщает программа «900 секунд» (ТВ3).

На данный момент на сайте Латвийской ассоциации сельского туризма «Lauku ceļotājs» собрано около 1000 объектов в Латвии, Литве и Эстонии, где путешественники могут познакомиться с военным наследием региона, рассказала в интервью ТВ3 президент ассоциации Аснате Зиемеле.

«Главный вызов — как рассказывать и как интерпретировать. Наше общество само по себе очень чувствительно, когда речь заходит о наследии советского периода, которое тоже является частью нашей истории», — отметила Зиемеле.

Как сообщалось, эксперты по военному наследию Балтии встречаются на международной конференции в Юрмале, чтобы обсудить, как рассказывать сложную историю в туризме.

25 и 26 марта в Юрмале проходит международная конференция «Туризм военного наследия: инновационные подходы и сотрудничество стран Балтии», в которой участвуют более 110 представителей из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польши. Участники обсуждают современные подходы к развитию туризма, связанного с военным наследием.

Военное наследие в странах Балтии является значительным туристическим ресурсом. В регионе насчитываются сотни объектов военной истории — от бункеров и укреплений до военных городков, музеев и объектов времён холодной войны. В то же время это наследие часто связано со сложными и чувствительными темами, такими как опыт войн, оккупация и последствия тоталитарных режимов.

Актуальным остаётся вопрос — как сохранить это наследие, профессионально его интерпретировать и при этом сделать понятным, привлекательным и доступным для общества. В рамках совместных проектов, в сотрудничестве с историками, создан туристический портал военного наследия www.militaryheritagetourism.info, который включает более 1000 объектов в Латвии, Литве и Эстонии. Портал также содержит контекст исторических событий и личностей, воспоминания, карту объектов и примеры туристических маршрутов.