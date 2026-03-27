Что делать при обнаружении беспилотника: рекомендации военных

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2026
grani.lv
Изображение к статье: Что делать при обнаружении беспилотника: рекомендации военных

На фоне войны в Украине в странах Балтии может увеличиться число случаев появления неопознанных беспилотников, сообщает портал Sargs.lv, который также публикует рекомендации для жителей на случай обнаружения дрона.

Итак, если вы заметили беспилотник или его обломки, необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112, указав место, время и характер наблюдаемого объекта.

Специалисты настоятельно рекомендуют не приближаться к дрону или его частям, так как это может представлять опасность. Также не следует публиковать фото и видео в социальных сетях — такие материалы лучше передать правоохранительным органам.

Важно позаботиться о собственной безопасности: по возможности укрыться, держаться подальше от окон и избегать мест скопления людей. При этом следует внимательно следить за официальной информацией, поступающей от Национальных вооружённых сил, полиции и служб спасения.

Эксперты подчёркивают: не все дроны представляют угрозу, однако каждый подобный случай необходимо воспринимать серьёзно и действовать ответственно.

Читайте нас также:
#Украина #безопасность #технологии #беспилотники
