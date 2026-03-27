В Адажи будут громко стрелять из пушек 1 655

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2026
LETA
Изображение к статье: В Адажи будут громко стрелять из пушек

В рамках учений «Solar Eclipse 2026» с сегодняшнего дня до 2 апреля на военном полигоне в Адажи будут проходить боевые артиллерийские стрельбы, что может вызвать кратковременное повышение уровня шума, сообщили в армии.

Ранее сообщалось, что с 23 марта по 2 апреля на полигоне «Ādaži» и прилегающих территориях в Саулкрастском, Сигулдском и Ропажском краях проходят военные учения, организованные механизированной пехотной бригадой Сухопутных сил.

Цель учений — улучшить взаимодействие между артиллерийскими, миномётными и противотанковыми подразделениями, чтобы они могли эффективнее поддерживать выполнение задач бригады.

Основные задачи:

совершенствование навыков артиллерийских и противотанковых подразделений, укрепление координации между подразделениями, развитие способности обнаруживать цели с помощью беспилотников, отработка обеспечения и логистики в различных условиях.

В учениях участвуют военнослужащие и земессарги из механизированной пехотной бригады Сухопутных сил, 1-й Рижской, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Земессардзе, а также союзники из многонациональной бригады НАТО в Латвии.

