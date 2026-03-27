В Латвию возвращается мороз - синоптики 0 2286

Наша Латвия
Дата публикации: 27.03.2026
Температура воздуха в Латвии в ночь на субботу опустится до +1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки в стране ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью в отдельных районах Курземе образуется туман.

Максимальная дневная температура составит от +6 градусов в некоторых прибрежных районах до +13 градусов в Латгале.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно с юга и юго-запада.

В субботу в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью будет держаться около нуля, днем поднимется до +11 градусов.

