Температура воздуха в Латвии в ночь на субботу опустится до +1...-4 градусов, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки в стране ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью в отдельных районах Курземе образуется туман.
Максимальная дневная температура составит от +6 градусов в некоторых прибрежных районах до +13 градусов в Латгале.
Будет дуть слабый ветер, преимущественно с юга и юго-запада.
В субботу в Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Температура воздуха ночью будет держаться около нуля, днем поднимется до +11 градусов.
