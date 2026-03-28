В Латвии 27% жителей сдают использованные батарейки раз в год, сообщили агентству ЛЕТА в ООО "Latvijas zaļais punkts" со ссылкой на проведённый опрос.

Данные опроса показывают, что 10% жителей сдают использованные батарейки реже одного раза в год, 9% признают, что не сдают их вовсе, а 8% респондентов выбрасывают батарейки сразу в бытовые отходы.

Также результаты показывают, что 54% жителей хранят использованные батарейки в отдельной коробке или ёмкости, а 20% — в отдельном пакете.

В "Latvijas zaļais punkts" отмечают, что значительная часть батареек своевременно не попадает на безопасную переработку, а накапливается дома — в ящиках, на полках, в коробках и других повседневных местах. Учитывая, что 29% респондентов указали, что за год в их домохозяйстве используется от 11 до 20 батареек, а 24% — что 21 и более, такая привычка создаёт существенный риск для окружающей среды и жителей.

Батарейки относятся к опасным отходам и могут содержать вредные для окружающей среды и здоровья человека вещества, такие как цинк, кадмий, ртуть, свинец, литий, никель и другие химические элементы. Со временем батарейки разрушаются, и содержащиеся в них вещества могут попадать в почву и грунтовые воды, вызывая длительное загрязнение и влияя на экосистемы.

В компании отмечают, что батарейки нередко начинают разлагаться прямо в домашних условиях, поэтому их накопление в жилье не является безобидной привычкой.

Член правления "Latvijas zaļais punkts" Каспар Закулис подчеркнул, что у общества есть понимание необходимости отделять батарейки от бытовых отходов, однако этого недостаточно — важно своевременно доставлять их в пункты сбора.

В то же время в компании напоминают, что регламент Европейского парламента и Совета по батареям и отходам батарей предусматривает увеличение целевого показателя сбора переносных батареек с 45% до 63% к концу 2027 года и до 73% к концу 2030 года.

"Latvijas zaļais punkts" напоминает, что использованные батарейки можно сдавать в специальных пунктах сбора в торговых местах, где продаются новые батарейки, а также на площадках сортировки отходов по всей Латвии.

Опрос в марте 2026 года провёл исследовательский центр "Norstat Latvija", опросив 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Как сообщалось, в 2024 году оборот "Latvijas zaļais punkts" составил 18,61 млн евро, что на 46,9% больше, чем в 2023 году, а прибыль выросла на 92,4% — до 5,5 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2000 году, её основной капитал составляет 1,084 млн евро. Единственным владельцем "Latvijas zaļais punkts" является ООО "Eco Baltia vide".